Entenda a diferença entre moda e design de moda

Por: Nathália Araújo

A diferença entre moda e design de moda é uma dúvida comum entre os entusiastas do ramo. Por isso, listamos nesse artigo as dúvidas mais comuns de quem pensa em seguir carreira nessa área tão incrível e múltipla que é a moda!

BACHARELADO OU TÉCNICO?

É importante lembrar que ambas as nomenclaturas podem ser usadas para definir tanto cursos de bacharelado quanto tecnólogos. Ambas têm em comum o fato de serem graduações de nível superior, por isso para o ingresso é necessário a conclusão do ensino médio e a aprovação por meio de um processo seletivo, como o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, ou vestibulares próprios da instituição. Geralmente o curso de bacharelado tem duração de sete a dez períodos e o técnico de dois a três anos.

MODA OU DESIGN DE MODA?

A conceituação de Design de moda é recente, muitos cursos que eram chamados somente de Moda acrescentaram matérias relacionadas ao design e modificaram o nome nos últimos anos. Ou seja, se você escolher um curso de nomenclatura Design de Moda muito provavelmente sua grade vai incluir matérias que são ensinadas também no Design de Produto, Gráfico, Digital, etc.

Esse tipo de grade é mais indicado para quem pretende fazer projetos que tem como objetivo alcançar as metas do design, como resolver um problema – por exemplo pensar em um tecido mais prático para roupas de atleta. O designer pensa na questão prática, na função, porém ele também se apropria da arte, porque afinal o valor estético também é importante. O designer também pode ser responsável pela criação e confecção, quando projeta uma peça ele tem a obrigação de se preocupar com a modelagem, detalhamento e características de sua produção.

Já os cursos de Moda, serão mais voltados para assuntos como história da moda, conhecimentos têxteis, cálculos e costura. Essa formação pode ser mais interessante para quem pretende seguir áreas como consultoria de estilo ou produção de moda. Nesse tipo de graduação também é comum a abordagem de temas como negócios, empreendedorismo e marketing de moda. Contudo, o desenho e a projeção de produtos também faz parte do curso de Moda.

Ou seja, ambos os cursos podem ter finalidades parecidas e formação similar, o que importa é a análise da grade e da descrição do curso na instituição que você escolher, uma vez que eles podem ser bastante parecidos ou com enfoques diferentes. Então não deixe de conferir essas questões para escolher o curso que mais se identificar!

Casa Beta