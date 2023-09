O “Boom” das sobrancelhas: entenda a importância de cuidar do seu olhar

Elas se tornaram o centro das atenções e são capazes de influenciar positivamente na autoestima

Por Grabriela Araújo

De coadjuvantes a estrelas do show, as sobrancelhas ganharam nossos corações com o passar dos anos e agora estamos rodeadas de produtos feitos especialmente para elas. É incrível como conseguem transformar a expressão do nosso rosto, além de trazer harmonia à nossa aparência quando estão bem cuidadas. Por esses motivos e tantos outros é importante incluí-las em nossa rotina de autocuidado e fazê-las da maneira certa, evitando arrancar os pelinhos compulsivamente.

“Quando fazemos as sobrancelhas regularmente e da maneira certa, é como dar um abraço na nossa beleza natural, porque conseguimos realçar o formato, preencher as falhas e dar um novo brilho ao nosso olhar. E acredite, elas são como a sua assinatura, elas refletem sua personalidade. Por isso, cuidar delas é essencial. Quando elas estão com falhas e mal feitas, pode até afetar a autoestima”, explica Alyne Miranda, gerente de P&D da Yes! Cosmetics, rede que atua no segmento da beleza com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagens e acessórios.

As sobrancelhas possuem diferentes formas e tamanhos. Arqueadas, semi-arqueadas, angulares, semi-angulares, retas, finas, arredondadas, a lista é longa! Mas adivinha só? O formato ideal é aquele que faz você se sentir incrível toda vez que se olha no espelho e que combina com o seu rosto e seu estilo. Confira três produtinhos da Yes! Cosmetics indicados pela Gerente de P&D da rede para dar um upgrade no seu olhar:

Máscara para Sobrancelhas SuperBrow Yes!

O que acha de definir, corrigir e pentear suas sobrancelhas com apenas um produtinho? Com duas opções de tons, a máscara é super prática e ainda conta com uma fórmula hidratante e nutritiva, enriquecida com niacinamida (vitamina B3).



Paleta para sobrancelhas Yes! SuperBrow

Com essa paleta você tem quatro produtos para corrigir, definir e também organizar os fios. São duas cores de sombras para preenchimento, um iluminador para destacar o arco da sobrancelha e uma cera incolor para pentear e fixar os pelos.



SuperBrow Corretivo em Gel para Sobrancelhas

O gel disfarça falhas, modela e intensifica a cor dos pelinhos acima dos olhos. Sua fórmula enriquecida com ceras, possui aplicação precisa e ótima fixação para manter as sobrancelhas impecáveis por mais tempo.

Os produtos indicados pela Yes! Cosmetics são 100% veganos e não testados em animais, podendo ser adquiridos pelo e-commerce ou em uma das unidades espalhadas pelo Brasil. A Máscara para Sobrancelhas SuperBrow Yes! custa R$ 29,90, a Paleta para sobrancelhas Yes! SuperBrow sai por R$ 49,90 e o SuperBrow Corretivo em Gel para Sobrancelhas, 1,7g custa R$ 39,90. *preços pesquisados em setembro de 2023.

Sobre a Yes! Cosmetics

Desde 2000, a Yes! Cosmetics atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagens e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato. Investindo em alta qualidade e preços acessíveis, a marca acompanha as principais tendências mundiais. Em 2016, entrou no franchising e já tem mais de 130 unidades franqueadas em todo o Brasil. Yes! Cosmetics @yescosmetics