Conheça os procedimentos estéticos faciais queridinhos do inverno

A estação mais fria do ano é ideal para cuidar da face

Por Samantha Dias

Com a chegada do inverno a atenção é redobrada com a pele e também é a melhor época para iniciar procedimentos estéticos que exigem pouca ou quase nenhuma exposição solar na recuperação. A Botocenter, franquia especializada na aplicação de toxina botulínica e que nasceu em 2019 com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C, possui procedimentos que podem ser feitos em qualquer época do ano sem medo. Confira abaixo os tratamentos indicados por Rafael Mansilla, fundador da marca:

Aplicação de Toxina Botulínica

A toxina botulínica é indicada para melhora temporária no aparecimento de linhas glabelares, como são chamadas as rugas entre as sobrancelhas, nos pés de galinha e testa. “A aplicação pode ser realizada em qualquer época do ano, mas vale ressaltar que não se deve abrir mão do protetor solar mesmo com o tempo mais fechado”, explica Rafael.

Preenchimento do Bigode Chinês

O sulco nasogeniano, conhecido popularmente como bigode chines, é a marca de expressão que aparece da parte inferior do nariz aos cantos da boca. O preenchimento do bigode chinês é feito com ácido hialurônico. “Por ser biocompatível com o corpo humano, não causa alergias, sendo a substância mais segura para a realização do procedimento”, completa Mansilla.

Preenchimento Malar

O preenchimento malar é a aplicação de ácido hialurônico na região zigomática, conhecida como maçãs do rosto, proporcionando efeito rejuvenescedor. “Além disso, atua na suavização de linhas de expressão, como olheiras e bigode chinês, causadas pela flacidez facial”, finaliza Rafael.

Sobre a Botocenter

A Botocenter, franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica, nasceu em 2019 na cidade de Recife com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C. Atualmente a rede está presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Paraná, Pará, Pernambuco e no Distrito Federal.

