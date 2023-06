Empresa e profissional que atuam no agro recebem premiação como destaques na Química nacional

Prêmio Talentos CFQ é promovido pelo Conselho Federal de Química, acontece no final do mês em Brasília (DF) e contará com representantes da Ferbru para a entrega das condecorações

Por Kassiana Bonissoni

No próximo 18 de junho será comemorado o Dia do Químico, e para celebrar essa importante data, acontece no dia 22 de junho, em Brasília (DF), a entrega do Prêmio Talentos CFQ. A iniciativa do Conselho Federal de Química, irá reconhecer os profissionais e empresas do setor que se destacaram em suas respectivas áreas de atuação.

Nesse ano, foram registradas 32 inscrições, sendo seis empresas e 26 profissionais – entre técnicos, bacharéis, licenciados, engenheiros, químicos industriais e tecnólogos. Sob o tema: “Qualidade na Área da Química”, a iniciativa premiou oito profissionais, além de três empresas da área. Entre os vencedores, destaque para a Ferbru Participações S/A, uma filial do Grupo DVA Agro, eleita a primeira colocada na categoria empresas.

Em 2021, a filial Ferbru, do Grupo, abriu um dos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em Hortolândia/SP. Neste centro de pesquisa são desenvolvidas formulações agroquímicas para o mundo, e todo processo de manufatura a nível global da companhia.

As pesquisas desenvolvidas pela Ferbru buscam, em especial, melhorar a eficiência dos produtos e processos relacionados à agricultura, para assim estarem alinhadas com os objetivos da Nações Unidas para uma produção cada vez menos invasiva ao meio ambiente. “A premiação representa um reconhecimento de todo o esforço que a DVA tem desenvolvido para atender às atuais demandas da área. Com ela, continuaremos nos esforçando para atingir as melhores metas”, diz Natália Gonçalves, Global Head of R&D and Adyuvia Business e vencedora do 2º lugar na categoria Bacharel em Química, do Prêmio Talentos CFQ.

Atualmente de 3% a 4% do faturamento global da DVA é revertido para pesquisa e desenvolvimento. De acordo com a profissional, a missão do Grupo é desenvolver ferramentas e produtos para combater o maior problema que a humanidade enfrenta: alimentar com segurança e qualidade uma população em rápido crescimento. “Acreditamos que a inovação pode equilibrar nossas necessidades em expansão com os recursos limitados do nosso planeta”, reforça.

O Grupo DVA Agro é uma multinacional alemã, com mais de 50 anos de experiência, cuja missão é desenvolver soluções agrícolas de alta qualidade para o agronegócio mundial.

Mais premiações

O Grupo DVA tem mais um motivo para comemorar, Natália, também foi premiada entre os Talentos CFQ. Ela destacou-se em segundo lugar, na categoria profissionais com Bacharel em Química/Licenciatura. É formada pela Unicamp, tem MBA Executivo Internacional pela FIA Business School, e conta com mais de 10 anos de experiência em P&D-Agro.

A profissional desenvolveu diversas tecnologias voltadas ao melhoramento de produtos ligados às atividades agrícolas. Por esse motivo, hoje é inventora de 15 pedidos de patentes, depositados no INPI. Seus desenvolvimentos têm como um dos objetivos melhorar a eficiência/qualidade dos produtos e processos relacionados à agricultura, o que, consequentemente, reduz os danos ao solo, lençóis freáticos e rios, entre outros ambientes que entraram em contato com os referidos produtos agrícolas.

A trajetória da profissional sempre envolveu muita pesquisa e inovação. “Para que os melhores produtos alcancem o mercado, eu precisei sempre estar muito preocupada com todos os aspectos de qualidade ao longo do desenvolvimento de um lançamento. Esse prêmio é o reconhecimento de todo o esforço desempenhado até aqui, e que foi ainda mais impulsionado dentro da Ferbru/DVA, uma empresa que preza por estes valores”, disse.

Ainda segundo Natália, a Inovação sempre envolve muitos desafios, sendo alguns difíceis até de prever. Por isso, trabalhar na pesquisa e desenvolvimento exige constante estudo, atualização e resiliência. “A trajetória de vida que percorri, me trouxe até aqui. Hoje, o P&D no Brasil se desenvolveu, e ver que novos caminhos estão se abrindo para os pesquisadores que estão chegando no mercado de trabalho é muito gratificante”, finalizou a especialista.

Rural Press