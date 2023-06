Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial da América Latina, comemora uma década de franchising

Por Jullia Nascimento

Há dez anos um sonho começou a se tornar realidade e, em 2023, completando uma década no franchising, a Maria Brasileira é referência no segmento de limpeza e conservação. Reconhecida como a maior franquia de limpeza residencial da América Latina, a rede possui 460 unidades por todo o país e conquistou cinco selos de Excelência da ABF e a distinção de melhor Microfranquia do país em 2021 e 2022. Além disso, soma mais de um milhão de atendimentos, uma média de 80 mil por mês.

A rede, fruto do sonho dos amigos Felipe Buranello e Eduardo Pirré, nasceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e desde o lançamento se destacou pela inovação e comprometimento. “Sempre nos preocupamos em garantir qualidade nos serviços que oferecemos. Com uma equipe dedicada de profissionais talentosos, ao longo desses anos nós conquistamos a confiança do brasileiro e o crescimento é consequência desse trabalho bem feito”, destaca o CEO Felipe Buranello.

A rede coleciona honras e reconhecimentos que validam o compromisso com a qualidade. “Por cinco vezes conquistamos o selo de Excelência da ABF (Associação Brasileira de Franchising), um testemunho da dedicação contínua em fornecer o melhor serviço aos clientes e manter os mais altos padrões no setor de franquias. Essa distinção reafirma nosso compromisso com qualidade e aprimoramento constante”, completa.

Atualmente, com mais de nove mil facilitadoras, como são chamadas as profissionais de limpeza cadastradas, a rede oferece serviços de limpeza residencial e empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização. Para 2023, a rede pretende chegar a 500 unidades e alcançar faturamento de R$130 milhões.

Sobre a Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 450 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização. Saiba mais aqui.