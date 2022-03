Casa Almeida inaugura loja de rua no tradicional bairro do Pacaembu, em São Paulo, e aposta em consultoria especializada e ambiente para experimentação

Nova unidade de 280m² tem estilo industrial e um mix de produtos de cama, mesa, banho e tapeçaria, com a qualidade da marca Buddemeyer

Por Clarice Pereira

A Casa Almeida, braço da Buddemeyer no varejo e referência de luxo e inovação no segmento de cama, mesa e banho, acaba de inaugurar uma nova loja que exalta o conforto para seus consumidores e para os profissionais das áreas de arquitetura e decoração. Com aproximadamente 280m² e localizada em um dos mais tradicionais bairros de São Paulo, o Pacaembu, a nova unidade de rua se destaca pelo grande mix de produtos da rede, conceito visual com estilo industrial e consultoria especializada em um ambiente que permite experimentações das diversas sensações proporcionadas pelos produtos da marca.

Caroline Buddemeyer, diretora das Operações de Varejo da Casa Almeida, ressalta que “o bairro conversa muito com nosso perfil de público. A avenida Pacaembu é um corredor de interligação entre várias áreas da cidade, com fluxo intenso e boa visibilidade. Estamos revitalizando um ponto que estava desocupado e somando esforços para que o espaço agregue ainda mais à região”. Em termos de resultados, Caroline explica que a unidade será muito importante dentro do processo de expansão da rede: “Estamos com altas expectativas em relação à inauguração desta loja, que deve refletir em um crescimento de 15% no nosso faturamento.”

Graças ao amplo espaço do local, o público da loja da avenida Pacaembu encontrará todo o mix de produtos de cama, mesa e banho da rede, incluindo jogos de lençóis, colchas, edredons, mantas, peseiras e toalhas, além de um novo ambiente dedicado a tapeçaria. “Em uma iniciativa inédita, daremos destaque a uma grande variedade de tapetes decorativos da marca Buddemeyer, que ficarão dispostos em uma área própria”, acrescenta a diretora da Casa Almeida.

A nova unidade conta com uma série de serviços e facilidades, como consultoria especializada, montagem de produções, espaços mobiliados para testes de toda a linha produtos, equipe de dez profissionais para atendimento presencial e por WhatsApp, estacionamento local e atendimento de pós-venda na casa do consumidor. Além disso, graças à decoração do ambiente em estilo industrial, com grandes prateleiras abertas e acessíveis, é possível pegar, sentir e experimentar todas as peças do mostruário.

Casa Almeida – Pacaembu

Endereço: Avenida Pacaembu, 1631 — São Paulo/SP

Horário de atendimento: das 9h às 19h, de segunda a sábado

Estacionamento no local

Sobre a Casa Almeida — Criada em 1990, a Casa Almeida é o braço da Buddemeyer no varejo e referência de luxo e inovação no segmento de cama, mesa e banho, com coleções de inverno e verão conectadas com as tendências mundiais e de excelência e qualidade premium. Atualmente, a rede possui 12 lojas no Brasil: na av. Afonso Penna, em Belo Horizonte, no shopping Leblon, no Rio de Janeiro, no shopping Iguatemi Brasília, em Brasília, nos Shopping JK, Morumbi, Villa Lobos, Pátio Higienópolis e Ibirapuera, e em ruas da Vila Nova Conceição, Jardins, Brooklin e Pacaembu, na capital paulista. Também tem três lojas outlet, em Itupeva e Itaquaquecetuba, no interior do estado de São Paulo, e em Alexânia, em Goiás. A rede Casa Almeida ainda conta com uma loja virtual que atende a consumidores de todo o país.