Hotéis FIT Transamerica são opções para quem vai ao Show Safra 2022

Evento acontece de 22 a 25 de março na Fundação Rio Verde e movimentará a região norte do Mato Grosso

Publicado por: Rosano Almeida

Por Agatha Antunes

De 22 a 25 de março acontece na cidade de Lucas do Rio Verde a edição 2022 do Show Safra, um dos mais importantes eventos do Mato Grosso, com foco técnico e comercial para temas relacionados ao agronegócio, com discussões de assuntos socioeconômicos de atividade agropecuária. Como nos anos anteriores, será realizado pela Fundação Rio Verde e reunirá os setores de safra principal e segunda safra, além de uma feira de máquinas, equipamentos, produtos e serviços.

Para quem vai ao Show Safra, a Transamerica Hospitality Group oferece opções para hospedes em lugares estratégicos e com tarifas reduzidas. Na cidade de Lucas do Rio Verde, a poucos minutos do local do evento, está o FIT Transamerica Lucas do Rio Verde, que também oferece fácil acesso ao Aeroporto e às principais vias de acesso. Já na vizinha Sorriso há outra opção da rede, o FIT Transamerica Sorriso, que também oferece praticidade para quem busca conforto e proximidade à Fundação Rio Verde. Outra opção, Sinop, conta com outra unidade FIT que pode ser uma solução para quem pretende aproveitar a oportunidade para conhecer uma das cidades mais desenvolvidas do Mato Grosso. A cidade também abriga um Aeroporto que pode ser uma alternativa para viajantes de fora do estado.

Ambos os hotéis estão dentro da categoria smart da Transamerica, perfeita para períodos de hospedagens mais curtos ou para quem busca praticidade e boa localização, como é recorrente para visitantes de eventos corporativos. Neles são oferecidos serviços compactos de qualidade e infraestrutura com tudo o que o hóspede pode precisar, como restaurante para café da manhã estacionamento e estação de lanches no conceito grab & go para qualquer urgência. As acomodações são equipadas com TV, ar-condicionado e kit de amenities.

Pacotes e promoções para os hotéis podem ser consultados no site da Atlantica Hospitality International, administradora da marca Transamerica Hospitality Group.

FIT Transamerica Lucas do Rio Verde

Avenida das Acácias, 2425 | W Parque das Emas – Lucas do Rio Verde — MT

reservas.fitlucas@transamerica.com.br

(65) 3548-1900

FIT Transamerica Sorriso

Avenida Blumenau Sul, 2235 | Bela Vista– Sorriso — Mato Grosso

reservas.fitsorriso@transamerica.com.br

(66) 3545-2900

FIT Transamerica Sinop

Avenida das Embaúbas, 1996 – Quadra 113 – Lote 11 | Setor Comercial – Sinop — Mato Grosso

reservas.fitsinop@transamerica.com.br

(66) 3211-1065