Após 7º ouro no Pan de karatê, Douglas Brose se prepara para disputar o Mundial em Dubai: “Maior desafio da temporada”

Publicado por: Rosano Almeida

Por Gustavo Neves

Um dos maiores caratecas de todos os tempos, Douglas Brose segue em Fortaleza, no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira, realizando os últimos treinamentos para a disputa do campeonato mundial de Dubai, que será realizado de 14 a 21 de novembro.

Duas vezes campeão mundial (Belgrado 2010 e Bremen 2014), Douglas Brose chega em Dubai como um dos favoritos à conquista do título após a conquista da sua sétima medalha de ouro panamericana. “É uma competição bem diferente com um nível de exigência muito maior. O Mundial reúne os melhores atletas do planeta e será, sem dúvida, o meu maior desafio dessa temporada. Estou muito determinado em buscar esse tricampeonato”, revelou Brose.

Competindo na categoria kumitê até 60 kg, Brose embarcará para Dubai nesta quinta-feira (11.11.2021) e conhecerá seu primeiro adversário na próxima segunda-feira (15.11.2021), quando será realizado o sorteio das lutas. “Sigo em Fortaleza me preparando no CT da seleção brasileira de karatê. No final da semana viaja à Dubai e continuo os treinamentos por lá. Minha primeira luta está programada para quarta-feira, dia 17”, finalizou Brose, que é terceiro-sargento do Exército Brasileiro.

Ocupando a primeira colocação no ranking nacional e sexto no mundial, Brose segue sendo um dos caratecas mais respeitados do planeta. Aos 35 anos, o brasileiro concilia as competições e treinamentos com viagens pelo mundo realizando palestras e workshops sobre o karatê.

