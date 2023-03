Apagão deixa mais de 6 milhões de residências sem energia elétrica na Argentina

Da Redação do Portal Terra

Mais de 6 milhões de residências na Argentina ficaram sem energia, na tarde desta quarta-feira, 1º, após um incêndio atingir linhas de transmissão de alta tensão, entre Campana e General Rodríguez. Devido ao incidente, a usina nuclear Atucha I foi afetada, causando o apagão.

O caso ocorreu por volta das 16h, e durou cerca de 2 horas. De acordo com o jornal local La Nación, 40% da demanda total de energia elétrica foi afetada, equivalente a 20 milhões de pessoas, incluindo uma grande parte da região metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

O apagão foi tão grave em Buenos Aires que o governador, Axel Kicillof , precisou suspender a abertura das sessões da legislatura da província.

“Diante de um desequilíbrio no fornecimento de energia, o sistema responde imediatamente, causando o desligamento da geração para sua própria proteção. Como consequência desta interrupção, as províncias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan e o sul do noroeste argentino são afetadas ”, informou ao no Ministério de Energia, minutos antes das 18h, duas horas após o incidente.

Nesta noite, o ministro da Economia, Sergio Massa, pediu à Justiça que investigasse o incêndio “nas ilhas do delta do rio Paraná”. Ainda segundo o La Nación, no entanto, o setor aponta para a manutenção das linhas de transmissão e a falta de reação ao incêndio, que pode ter ocorrido devido às altas temperaturas e estiagem.

Após as 19h00, o Governo informou que “já estão ao serviço todas as linhas de 500 kW [alta tensão] da SADI”. Fontes do setor, no entanto, mostraram que a oferta naquele momento chegou a 19.500 MW, com recuperação parcial do mínimo de 15.100 MW para o qual a oferta caiu após o evento desta tarde.

“Estimamos que na próxima hora as distribuidoras de cada região aumentem a carga até a estimativa de 25.000 MW que poderiam ser demandados na segunda máxima da noite por volta das 20h30. O abastecimento em Comahue está próximo da normalização; interior da província de Buenos Aires; Costa; e NEA. Ainda existem dificuldades significativas na Patagônia; Cujo; Centro; NAO A; e especialmente a Grande Buenos Aires. Estimamos que este grave evento será superado na próxima hora”, disseram.

