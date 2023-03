Uber: recurso para usuários pedirem viagens para seus familiares, amigos e conhecidos chega a todo o Brasil

Depois de dez meses de piloto, novo recurso chega a toda a base de usuários. Objetivo é melhorar tanto a experiência do convidado quanto do motorista parceiro

Por Camila Birochi

A Uber anunciou hoje (quarta-feira, 1) o lançamento de um novo recurso por meio do qual o usuário poderá pedir uma viagem para outra pessoa. Chamado de U-Convidado, esse recurso vai permitir ao usuário que insira nome e telefone do seu convidado ao solicitar uma viagem para um terceiro.

O recurso fica disponível para os mais de 30 milhões de usuários do aplicativo em todo o Brasil depois de quase dez meses de piloto realizado em sete cidades: Fortaleza, Natal, Recife, Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Luís e Sorocaba (SP).

Uma vez que o usuário utilize o recurso, o nome do convidado será informado ao motorista parceiro, e o convidado, por sua vez, receberá no próprio celular todas as informações necessárias para embarcar na viagem (nome do motorista, cor, modelo, marca e placa do veículo). As viagens solicitadas dessa forma podem ser tanto pagas em dinheiro pelo convidado quanto em cartão pelo titular da conta que realiza a solicitação.

“Sabemos que as pessoas hoje já pedem viagens para amigos e familiares pelos mais diversos motivos: pode ser que a pessoa esteja sem bateria ou sem celular naquele momento, que não tenha o aplicativo instalado ou que não tenha familiaridade com essa tecnologia, entre muitas outras razões”, explica Leandro Baiochi, gerente sênior de Operações & Logística da Uber. “Então queremos que o usuário informe isso dentro do app, tanto para que seu convidado possa receber em outro dispositivo as informações de que precisa para embarcar, se for o caso, quanto para que o motorista tenha tranquilidade que a viagem será realizada por quem ele viu no cartão de ofertas ao aceitar a viagem.”

Para os motoristas parceiros, além de poder ver o nome de quem efetivamente realizará a viagem no cartão de ofertas, depois de aceitar a viagem e abrir a tela com detalhes do usuário, o recurso mostrará que se trata de uma viagem pedida para um convidado, tornando a origem da solicitação ainda mais transparente.

