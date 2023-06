Aegea Saneamento assina contrato de gestão dos resíduos sólidos urbanos na região do Cariri (CE)

Consórcio Aegea e Engep Ambiental venceu leilão realizado em dezembro de 2022 com projeto que tratará os resíduos como recurso, gerando benefícios sociais, econômicos e ambientais para a região

Por Leticia Machado

A Aegea, líder no setor privado de saneamento, em consórcio com a ENGEP Ambiental (empresa do Grupo Multilixo), assinou nesta terça-feira, 13 de junho, o contrato do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Cariri (CGIRS-CARIRI) para início da gestão dos resíduos sólidos urbanos em nove cidades da região do Cariri, no Ceará. Mais de 350 mil pessoas serão beneficiadas com os serviços da nova concessão, que promoverá um impacto direto na vida da população local e do meio ambiente.

O projeto, que conta com a expertise de gestão de resíduos e qualificação de mão de obra da Engep Ambiental, é pioneiro na região e promoverá a preservação dos recursos hídricos, a economia circular e a introdução de tecnologia de ponta, garantindo que se estabeleçam condições mais adequadas e modernas no manejo de resíduos sólidos, potencializando a geração de renda, por meio da inserção de associações de profissionais e cooperativas de reciclagem.

Franklin Willemyns, diretor de Resíduos da Aegea, destaca o impacto positivo da concessão na região. “Este projeto marca a ampliação da atuação da Companhia em mais uma frente do saneamento e reforça o nosso comprometimento com a sustentabilidade e com ações que geram impacto positivo para a população e o meio ambiente. A gestão correta dos resíduos sólidos é essencial para a integridade e saúde do ecossistema da região”, aponta.

Radamés Casseb, CEO da Aegea, aponta a importância da nova operação para a Companhia. “Este movimento faz parte do foco da empresa em continuar investindo, crescendo de forma sustentável e contribuindo com os indicadores do saneamento no Brasil, agora, de forma mais abrangente. Neste projeto, iremos contribuir com a desativação de nove lixões via tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, possibilitando ainda a criação da infraestrutura de triagem de recicláveis para toda a região, beneficiando as cooperativas e catadores. O Cariri irá vivenciar a sustentabilidade na prática, com os aspectos ambientais, econômicos e sociais que irão atuar juntos no decorrer da concessão”, aponta.

Casseb reforça ainda a sinergia entre esta nova atuação e outras já em operação na mesma região. “Estamos focados em transformar o cenário do saneamento no Nordeste. No Ceará, começamos a atuar no Cariri com a concessão de esgotamento sanitário no Crato, no início de 2022, e, também, no segundo semestre, vencemos o leilão dos blocos 1 e 2 da PPP de esgoto da CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado)”, afirma. A área a ser atendida com a assinatura do contrato para a gestão dos resíduos sólidos compreende as cidades de Altaneira, Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.

Para Lucas Urias, Gerente de Novos Negócios no Grupo Multilixo, o projeto é um marco para a transformação do cenário do saneamento na região e a parceria entre empresas líderes é um diferencial para que o projeto cumpra o mais altos padrões e requisitos de mercado. “No Grupo Multilixo temos como propósito trazer soluções cada vez mais sustentáveis e inovadoras no tratamento de resíduos no Brasil. Esse projeto marca a entrada do grupo no tratamento e reciclagem de resíduos sólidos urbanos no Estado do Ceará. Iremos levar a expertise adquirida em mais de 30 anos atuando no setor para o Cariri, contribuindo com desenvolvimento sustentável da região e impactando a vida de mais de 350 mil cearenses”, explica o executivo.

Investimentos

Está previsto o investimento de R$ 110 milhões nos próximos 30 anos, assim como a execução de obras de infraestrutura, criação de centrais de triagem, manutenção e operação das unidades de transbordo, tratamento e disposição final. As novas unidades irão possibilitar a redução dos resíduos orgânicos e recicláveis, enviando ao aterro sanitário a fração considerada rejeito, de acordo com as políticas públicas.

“Com ação simultânea em várias frentes do saneamento, a Aegea trabalhará para tornar a região do Cariri uma referência na gestão e nas melhores práticas”, aponta Casseb. “A companhia também trabalha diariamente para ir além, gerando prosperidade compartilhada onde atua, respeitando a cultura local e se consolidando como impulsionadora da evolução do setor de infraestrutura do país”, conclui.

A Aegea acredita que parte da solução para levar saneamento para todos os brasileiros passa pela complementaridade e atuação integrada entre o poder público e o setor privado. Para a companhia, o sucesso do leilão realizado em dezembro de 2022 se deu por um modelo de licitação que considera a melhor tarifa e gera maior benefício para a população e para a região, assim como é realizado por outros grandes setores de infraestrutura. Com o novo marco regulatório do setor, iniciativas como esta estão sendo potencializadas, gerando novas oportunidades de investimentos em um ambiente ainda mais seguro. Para a Aegea, o que deve ser avaliado dos prestadores do serviço de saneamento é a sua efetiva capacidade econômico-financeira para fazer frente aos robustos investimentos exigidos para a universalização do saneamento no país.

Sobre a Aegea

A Aegea Saneamento é líder em saneamento privado, atuando por meio de suas concessionárias em diversos estados do País. Com um crescimento sustentável, a Aegea saltou de seis municípios atendidos em 2010 para 178 em 2023, distribuídos em 13 estados, beneficiando aproximadamente 26 milhões de pessoas. Esse crescimento só foi possível graças ao modelo de negócio da empresa, que tem como base eficiência e expertise operacional, cumprimento de metas e investimentos responsáveis, e o alinhamento aos princípios ESG. Para mais informações, acesse: http://www.aegea.com.br/

Sobre a Engep Ambiental

A Engep Ambiental é a empresa líder que cuida do tratamento e da gestão de resíduos sólidos de aterro sanitário, segmento do Grupo Multilixo. Com excelência tecnológica no segmento, a ENGEP tem como premissa o desenvolvimento econômico alinhado a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, agregando valor aos seus parceiros através da gestão integrada de resíduos sólidos. Promovem soluções que minimizam desperdícios, maximizando todo o tipo de recurso ligada à cadeia produtiva de modo sustentável. Para mais informações, acesse: https://www.multilixo.com.br/