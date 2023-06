Mercado agrícola brasileiro ganha o primeiro potencializador de fungicidas

Produto da De Sangosse Brasil, com tecnologia única e patenteada, é um potencializador específico para fungicidas com efeito tixotrópico, ou seja, com capacidade de alterar dinamicamente a fluidez e viscosidade da calda de pulverização, aumentando significativamente a deposição, retenção e penetração dos ativos nas plantas, contribuindo para uma estratégia mais eficiente e sustentável

Por Dayane Pozzer

O manejo adequado e eficaz de fungicidas é parte fundamental dos tratamentos fitossanitários nos cultivos agrícolas, visando prevenir e controlar a incidência de diferentes doenças causadas por patógenos que podem resultar em perdas expressivas de produtividade e qualidade. Em razão dessa importância e para aprimorar os efeitos dessa classe de defensivos em campo, a De Sangosse Brasil está lançando o primeiro potencializador tixotrópico do mercado nacional, o LE 846, indicado para todas as culturas.

O produto, com tecnologia inovadora e patenteada pela empresa, atua efetivamente com melhorias dos principais parâmetros envolvidos na qualidade da pulverização de agroquímicos nas lavouras. “A composição do LE 846 incorpora agentes tixotrópicos que alteram a fluidez e viscosidade da calda de pulverização durante diferentes momentos da aplicação, incrementando a deposição, cobertura, retenção, penetração e potencializando a eficiência do fungicida”, explica Flávio Matarazzo Junior, engenheiro agrônomo e diretor de desenvolvimento da De Sangosse.

Tecnicamente, a Tixotropia é um fenômeno que altera momentaneamente a viscosidade e fluidez de certas misturas quando são agitadas ou submetidas a alguma força. Esta propriedade permite alterar a plasticidade e a dinâmica dos fluidos temporariamente. Os agentes tixotrópicos presentes na formulação do LE 846 estruturam a mistura no tanque, mas quando se aplica força, no caso bombeamento e pulverização durante o processo de aplicação, a calda se torna bem mais fluida e é facilmente vertida pelos bicos.

Após a passagem pelas pontas de pulverização, este fenômeno de maior fluidez se reverte, tornando as gotas mais viscosas outra vez, o que resulta em uma eficiência muito superior na deposição, cobertura e retenção dos ativos aplicados nas plantas. “O potencializador LE 846 é indicado para todas as culturas agrícolas, a dose é de 1 litro do produto para cada 100 litros de água e pode ser usado com todos os fungicidas”, completa o diretor.

Ensaios em soja

Além da grande quantidade de resultados já comprovados em distintos cultivos e países, o departamento técnico da De Sangosse Brasil vem conduzindo vários protocolos e trabalhos de campo que demonstram a ação do produto nas condições de manejo locais. São experimentos nas culturas de soja, algodão, feijão, batata, cebola e cenoura.

Ensaios de eficiência do LE 846 realizados na região Centro-Oeste, na safra 2022/23 na cultura da soja, resultaram em aumento de produtividade de até oito sacas por hectare, com incrementos de eficiência de controle e menor índice de desfolha, comparado ao manejo padrão.

Sustentabilidade

A tecnologia do LE 846 está diretamente alinhada com o compromisso da companhia em desenvolver produtos que contribuam para uma agricultura mais eficiente, rentável e sustentável. Matarazzo pontua que as características do lançamento proporcionam vários efeitos benéficos neste sentido.

Sobre – A De Sangosse Brasil faz parte do Grupo De Sangosse, fundado em Agen, na França, em 1926, e presente em mais de 60 países, com 26 filiais em todo o mundo e cerca de 850 colaboradores. No Brasil, a De Sangosse atua desde 2006, destacando-se pela produção e fornecimento de produtos para Nutrição e Fisiologia de Plantas, Bio Soluções e Controle de Pragas Urbanas. Com sede em Ibiporã-PR, a empresa conta com uma estrutura de 70 mil m², moderno parque fabril equipado com maquinários de última geração e capacidade de produção anual de 40 mil toneladas. Na área destinada à Pesquisa e Desenvolvimento, a empresa realiza estudos com o intuito de conquistar mais produtividade e rentabilidade para seus clientes, sempre buscando crescimento com o desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre a De Sangosse Brasil em www.desangosse.com.br.