O Ministério Público Federal arquivou o inquérito que investigava a morte de Eduardo Campos em um acidente aéreo, ocorrido em agosto de 2014.

A Polícia Federal encerrou o caso sem esclarecer qual teria sido a causa mais provável da queda do avião em Santos, litoral sul de São Paulo (SP), em que morreram o ex-governador de Pernambuco, que na época era candidato à Presidência da República, e mais seis pessoas.

De acordo com o jornal “Folha de S. Paulo”, as causas principais podem ter sido tanto mecânica ou humana, mas foi afastada a possibilidade de sabotagem. Além disso, ainda há a hipótese de o avião ter caído após uma colisão com urubus.

Ainda segundo a publicação, a Procuradoria informou que havia inoperância ou ausência de equipamentos na cabine de comando, fato que impediu que a polícia chegasse a uma resolução do caso.

A PF também concluiu que o avião estava em condições normais e em boas condições de manutenção.

Catacra Livre

Twitter: @estrelaguianews