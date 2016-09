Maduro: “Tríplice Aliança” não fará Venezuela desaparecer do Mercosul

O presidente Nicolás Maduro afirmou neste domingo (18.09.2016) que a Venezuela continuará sendo parte do Mercosul, apesar da “Tríplice Aliança” formada por Argentina, Brasil e Paraguai para expulsar seu país do bloco regional. Maduro lamentou que esses governos tenham “tomado o caminho” do retrocesso e pretendam bloquear a presidência de Caracas. “A Venezuela é Mercosul e vai continuar sendo Mercosul. Temos a presidência”, declarou Maduro à imprensa após o fim da Cúpula do Movimento dos Países Não Alinhados, em Isla Margarita.

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, fundadores do Mercado Comum do Sul (Mercosul), assumiram a presidência do grupo no lugar da Venezuela, por considerar que este último país não obedeceu os compromissos econômicos e políticos previsto na adesão do país, em 2012.

Os países deram inclusive um ultimato para que a Venezuela fique em dia antes de 1 de dezembro, sob pena de ser excluído do bloco.

Sem mencionar o Uruguai, Maduro acusou os sócios de serem “filhos dos velhos ditadores” que “fizeram milhares de jovens desaparecer” nos anos setenta.

“A Tríplice Aliança não poderá nos fazer desaparecer”, exclamou.

AFP

