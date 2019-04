Falha técnica provoca atrasos em mais de 500 voos nos Estados Unidos

Publicado por: Rosano Almeida

Mais de 500 voos foram prejudicados nesta segunda-feira, 1.º, em razão de uma falha técnica que provocou atrasos em alguns dos principais aeroportos dos Estados Unidos, como Chicago, Nova York, Boston, Texas, Miami e Atlanta.

“Várias companhias aéreas estão tendo problemas com um programa de gestão de carga de planos de voos chamados Aerodata. Tanto as operações gerais como as regionais foram afetadas em diferentes graus”, informou a Administração Federal de Aviação (FAA) em um comunicado.

United, Southwest Airlines, JetBlue, American Airlines e Delta são algumas das companhias aéreas que reportaram problemas.

O portal de informações de passagens aéreas Flight Track listava mais de 400 voos com atraso da Southwest Airlines e mais de 100 da JetBlue.

Em nota, a Southwest Airlines afirmou que eram esperados “atrasos pontuais em voos” e recomendou aos passageiros consultar seu site para verificar o estado das operações. A companhia emitiu uma ordem no início da manhã de suspensão de voos por 40 minutos, mas anunciou pouco depois a sua retirada.

Como consequência, as operações em alguns dos principais aeroportos do país, como o de LaGuardia em Nova York, Dallas Fort Worth no Texas e o de Logan em Boston, registram atrasos.

A Delta explicou que um “problema breve” relacionado a uma parte alheia à empresa já foi resolvido. “Não são esperados cancelamentos em razão desta questão e nossas equipes estão trabalhando para solucionar alguns dos atrasos resultantes”, afirmou a empresa em sua conta no Twitter.

No entanto, em outros aeroportos, como o de Baltimore, centenas de voos ainda registravam atrasos.

EFE

