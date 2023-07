Verisure anuncia mais de 50 vagas nas áreas de vendas e atendimento

Oportunidades contemplam atuação em São Paulo, Londrina, Porto Alegre, São José do Rio Preto e Uberlândia

Por Letícia Baie

A Verisure , referência em alarmes monitorados na Europa e no Brasil, está com 52 vagas abertas para atendimento e vendas externas, incluindo oportunidades para Jovem Aprendiz.

Os postos de trabalho são destinados para atuação em diferentes níveis de senioridade para setores como comercial, televendas, manutenção de campo, infraestrutura e relacionamento com o cliente. A faixa de remuneração e benefícios são alinhados aos oferecidos no mercado e o modelo de trabalho é, em sua maioria, presencial para candidatos dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

O prazo de inscrição e processo seletivo varia de acordo com cada vaga e poderá incluir etapas de prova online, entrevista com RH, painel em grupo e entrevista individual com o gestor da vaga. Os candidatos aprovados serão convocados para iniciar as atividades de maneira imediata.

Os interessados podem realizar a candidatura por meio do portal .

Sobre a Verisure

A Verisure é líder em soluções de alarmes monitorados na Europa e no Brasil. A empresa possui 4,7 milhões de clientes e 30 mil colaboradores nos 17 países da Europa e América Latina. Em 2011, a Verisure chegou ao Brasil, iniciando suas operações com o mesmo padrão de qualidade do grupo multinacional a que pertence, na prestação de serviços e investimento em inovação tecnológica. Desde então, tem expandido suas atividades para vários estados do Brasil. Hoje, a empresa atua em 10 estados e no Distrito Federal, que contam com monitoramento 24/7 e quase 2.500 colaboradores dedicados à proteção dos clientes. Saiba mais sobre a Verisure.