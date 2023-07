Varejista NovoMundo. com realiza campanha Fest Móveis e fornece descontos especiais em todas as lojas de Mato Grosso

Por Yorrana Cristina

A varejista NovoMundo. com, um dos principais players do Centro-Norte do país, realiza a campanha Fest Móveis até o dia 25 de julho. Sofás, estofados, poltronas, armários, cadeiras, guarda-roupas e eletroeletrônicos selecionados estarão disponíveis com descontos em todas as lojas físicas de Mato Grosso, além do site e aplicativo da Novo Mundo. Com ambientes especialmente montados para a ação, a rede quer mostrar como é possível criar espaços bonitos e funcionais.

“A Fest Móveis é uma campanha tradicional da nossa rede, que nos permite apresentar as diferentes linhas de móveis e eletrodomésticos, com desconto, por meio de ambientes completos montados para o consumidor realmente poder visualizar como aquele móvel poderá ficar na sua casa”, afirma João Silva, Diretor de vendas da Novo Mundo.

Entre os destaques estão a Cozinha Firenze com 12 portas, incluindo de vidro, balcão e espaço para cooktop por R$ 1.548,00 à vista, ou R$154,80 em 10 vezes no cartão. A Cristaleira Tulipa, ideal para compor o ambiente da sala de jantar e armazenar vinhos, também é outro destaque do Fest Móveis. O móvel de 3 portas está com preço promocional de R$499,00 à vista e R$49,90, em 10 vezes sem juros.

Com ambientes completos montados, a Novo Mundo oferece aos seus clientes descontos especiais em móveis e eletroeletrônicos

A ação acontecerá no site, no aplicativo e nas lojas físicas da rede localizadas em Cuiabá, Primavera do Leste, Rondonópolis e Várzea Grande.

Novo Mundo Resolve

Além de empréstimos facilitados que podem ser feitos via FGTS, consignado ou pessoal, com muito menos burocracia,, a rede varejista NovoMundo. Com também oferece outros serviços pela Novo Mundo Resolve como: Instalação, Limpeza, Impermeabilização e Dedetização, garantindo uma jornada diferenciada, integrada e acessível.

