Solar Coca-Cola anuncia expansão operacional em Mato Grosso

As ampliações devem acontecer nas cidades de Várzea Grande, Sinop e Rondonópolis

Por Alice Araujo

Entre as 15 maiores engarrafadoras do Sistema Coca-Cola do mundo, e segunda maior no Brasil, a Solar Coca-Cola deverá expandir sua operação no Mato Grosso ainda em 2023. A companhia que possui uma fábrica e seis centros de distribuição (CD) no estado, deverá implantar um novo centro de distribuição no município de Sinop e ampliar a capacidade dos centros de Várzea Grande e Rondonópolis.

De acordo com a diretora regional da Solar, Cidinha Fávero, a abertura do CD impacta diretamente no aumento do número do volume de bebidas produzidas em Mato Grosso. “Atualmente, o estado é responsável por 11% de todo o volume de refrigerantes que a Solar produz. Somente em 2022, foram 235 milhões de litros. O CD em Sinop vai aumentar a capacidade de atendimento da demanda de mercado e em consequência vai incrementar também a quantidade de bebidas fabricadas aqui”, explica.

Já as expansões das estruturas em Várzea Grande e Rondonópolis devem gerar maior pulmão de estocagem, melhorando o atendimento da demanda do mercado. “No estado, a Solar já mantém oito distribuidores parceiros, e 16 mil pontos de venda, além de gerar mais de 1,2 mil empregos diretos. Esperamos um impacto positivo nesses números. Esse é o objetivo do nosso plano diretor para 2023, uma vez que Mato Grosso é um estado estratégico para a Solar. Só para os próximos três anos prevemos um investimento de mais de 300 milhões na economia estadual”, destaca Cidinha.

Mais novidades

Para além das otimizações estruturais, a Solar traz também avanços no mix de retornáveis, como atualização do Parque de vasilhames e aumento nas embalagens de vidro. Esse incremento resulta na melhoria do preço de ponta, propiciando maior acessibilidade, e impactando positivamente na agenda de meio ambiente. Dentro desta perspectiva, a Companhia também está com parceria firmada com a agregadora Reciclate, de Várzea Grande, fomentando a cadeia de reciclagem no estado.

As estratégias de distribuição também foram otimizadas ainda em março, com a implantação do novo modelo de ida ao mercado, gerando mais empregos na área comercial. No início do ano foram pelo menos 160 novos empregos gerados a partir dessas iniciativas de expansão da companhia.

Sobre a Solar Coca-Cola – Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 17 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança 25 milhões de lares em todo país. Em Mato Grosso, a companhia mantém uma fábrica, seis centros de distribuição e 16 mil pontos de venda.