Velocette lança releitura da música Tudo Passará, do cantor Nelson Ned.

Primeira versão pop rock do clássico feita pelos mesmos produtores originais.

Publicado por: Rosano Almeida

Por JPS Produções Artísticas

A banda Velocette apresenta a regravação de Tudo Passará, música de Nelson Ned lançada em 1969. O grande cantor e compositor brasileiro foi o primeiro latino a vender 1 milhão de discos nos EUA e mais de 50 milhões no mundo, além de se apresentar ao lado de nomes de destaque da música como Tony Bennett e Julio Iglesias.

A releitura de Tudo Passará é um pop rock inovado com acordeon argentino e tem participação de Bruno Scandalli, o Elvis da sanfona do Boteco do Ratinho. E mais de quarenta anos depois, ganha novo arranjo musical do maestro José Paulo Soares e produção musical de Paulo David Soares, da JPS Produções.

SPOTIFY — APPLE — DEEZER — YOUTUBE — ISNTAGRAM — SITE