Avon lança Projeto DIVA para acelerar a inclusão étnico-racial na companhia

Com o objetivo de acelerar o cumprimento das metas do seu Compromisso Antirracista e ser tão diversa quanto o Brasil, a Avon lança o Projeto DIVA (Diversidade + Avon), que engloba iniciativas focadas em equidade étnico-racial, atraindo novos talentos e desenvolvendo quem já está dentro da companhia. Trata-se de uma nova fase do movimento #EssaéMinhaCor, iniciado em novembro de 2020, que contou com a realização do estudo black paper, culminando na ampliação do portfólio de maquiagem da marca para contemplar todos os tons de pele da brasileira, além do lançamento do Compromisso Antirracista. Tudo isso em linha com o Compromisso com a Vida 2030 de Natura &Co – grupo do qual a Avon passou a fazer parte desde 2019 -, que inclui uma série de metas de sustentabilidade para contribuir com a solução de questões sociais e ambientais urgentes pelos próximos dez anos.

“Um ano depois de iniciar o movimento #EssaéMinhaCor, a intenção da Avon ao criar o projeto DIVA é atrair, reter e desenvolver talentos negros, além de promover a conscientização sobre o tema entre todos os líderes, colaboradores, força de vendas, parceiros da empresa e consumidores da marca. Queremos tornar o nosso ambiente de trabalho tão diverso quanto o país em que vivemos e sermos percebidos como exemplo de que é possível promover uma mudança profunda, estimulando transformações na sociedade e engajando todos e todas nessa causa”, explica Daniella Moura, Diretora de Recursos Humanos da Avon Brasil.

Neste contexto, as ações do Projeto DIVA estão diretamente conectadas ao Compromisso Antirracista, que foi elaborado pela equipe de Recursos Humanos, junto com a liderança da Avon e colaboradores da Rede pela Diversidade – grupo responsável por debater e conscientizar sobre diversidade e inclusão na companhia. Algumas das metas do Compromisso Antirracista focam na contratação de 50% de pessoas negras e em ter 30% de mulheres negras em posições de liderança até 2030, visando o aumento da representatividade negra principalmente nas áreas de Comunicação, Recursos Humanos, Marketing e Vendas da empresa. Letramento e sensibilização sobre o tema equidade racial voltados para a liderança e todos os colaboradores da empresa também fazem parte do pacto firmado pela Avon. “Estamos evoluindo em todos os objetivos estipulados, com bons resultados até o momento. No entanto, sentimos a necessidade de acelerar nossos passos e daí nasce o projeto DIVA. Sabemos que nossa jornada é desafiadora e está só começando. Estamos focados em cumprir todos os pontos com os quais nos comprometemos e ir além”, complementa Daniella Moura.

DIVAs na Liderança

Uma das principais iniciativas de lançamento do projeto para o público será o evento virtual DIVAs na Liderança, que acontecerá no dia 19 de novembro, às 16h, com o objetivo de inspirar e estimular o desenvolvimento profissional de mulheres negras e atraí-las para cargos de liderança. O evento será ao vivo, gratuito e aberto ao público pelo canal do Youtube da Avon Brasil e tem como proposta promover dinâmicas, mesas redondas e aulas pockets centralizadas na equidade étnico-racial e de gênero dentro e fora das companhias, incluindo temas como: ancestralidade, poder pessoal, crenças limitantes, mulheres na liderança e desafios, inteligência emocional, gerenciamento de pessoas, marca pessoal e Linkedin, e negociação e posicionamentos em ambientes hostis. Para participar, basta se inscrever aqui

Além da presença de líderes e colaboradores da companhia, como Daniel Silveira, presidente da Avon; Carla Moraes, diretora de e-commerce da Avon; e Regina Célia Barbosa, gerente de causas do Instituto Avon, a live também contará com a presença profissionais negras e atrações musicais, como a apresentadora Lu Campos; Ana Minuto, consultora empresarial e de carreiras; Andreza Maia, mentora de carreiras e especialista em Diversidade & Inclusão; Fernanda Ribeiro, Presidente da AfroBusiness Brasil; Sonia Lesse, diretora de experiências na Profissas e especialista em diversidade e inclusão; Milca da Silva, especialista em Diversidade e Inclusão do Nubank e diretora de diversidade e inclusão da ABRH-PR; Rafaela Pinah mulher trans e diretora criativa do Coolhunter Favela; Daniele da Mata, influenciadora e maquiadora especialista em peles negras; Zezé Motta, atriz, cantora e militante do movimento negro no país; Thelma Assis, médica e influenciadora digital; e Drik Barbosa , rapper, cantora e compositora.

Atração de talentos e desenvolvimento de profissionais negras

O Projeto DIVA também conta com iniciativas para atrair e selecionar talentos negros, como o Banco de Talentos DIVA, exclusivo para pessoas que se identificam como pretas ou pardas. Veja o vídeo aqui . Após o cadastro, que pode ser realizado na página do LinkedIn da Avon, os inscritos terão seus perfis avaliados e, quando forem abertas vagas compatíveis, os candidatos serão encaminhados para processos seletivos da empresa. Outra ação do projeto será o movimento Minha Cor SA, liderado pela Avon para ampliar a conexão entre recrutadores a talentos negros no Linkedin por meio da autodeclaração étnico-racial e, dessa forma, facilitar o mapeamento de profissionais negros – não somente para trabalharem na Avon, mas também em outras empresas que quiserem aderir à iniciativa. O objetivo é romper barreiras comuns em processos seletivos, como redes de indicação majoritariamente formada por profissionais brancos. O selo funcionará como um skill dentro da rede social. Ou seja: na área de competências do LinkedIn, será possível incluir a nomenclatura Minha Cor SA, garantindo que o seu perfil poderá estar dentro das buscas por talentos negros.

Iniciativas para o público interno

Outro pilar do projeto é a sensibilização sobre o tema equidade étnico-racial, com o objetivo de criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso. Para isso, a Avon está investindo em iniciativas como o programa de educação social UniDiva, que consiste no letramento racial corporativo em parceria com consultorias especializadas para capacitação e mentoria de colaboradores, lideranças e força de vendas. Também será criado um Clube do Livro, em que serão compartilhadas com o público interno algumas publicações focadas em diversidade étnico-racial, de gênero, de pessoas com deficiência e LGBTQIA+ para a promoção de rodas de diálogo sobre os aprendizados de cada leitura e como aplicá-los no ambiente corporativo.

Entre as ações da empresa, também estão o empoderamento de colaboradores negros por meio de projetos como o programa Divas Potentes, focado no desenvolvimento e fortalecimento de talentos internos em conjunto com consultorias e outras líderes negras do mercado; um Fast Track, que consiste em um plano de desenvolvimento individual feito pelo time de Recursos Humanos mais o gestor de colaboradoras negras Avon, alinhado com mentorias do membro do comitê executivo; e ainda uma atualização no Prêmio McConnel, programa de reconhecimento de ações e projetos de colaboradores semestral, que terá duas novas categorias DIVA para projetos inovadores de diversidade e inclusão.

Agenda Evento DIVAs na Liderança

Data: 19/11 às 16h

Duração: 5 horas

Local: Casa Natura Musical

