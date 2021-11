Brasileirão: Cuiabá vence o Internacional com gol de Élton na etapa final

Cuiabá venceu o Internacional na Arena Pantanal pela 33ª rodada com gol de Élton, de pênalti, na segunda etapa

Publicado por: Rosano Almeida

Por ESPN

Cuiabá e Internacional se enfrentaram na Arena Pantanal nesta quarta-feira (17) pela 33ª rodada. Em jogo marcado por apagão na primeira etapa, Élton marcou na etapa final e deu a vitória ao Dourado.

O Dourado chegava para a partida após derrota por 3 a 2 para o Corinthians e a três jogos sem vitória. Já o Colorado vinha de vitória em casa para cima do Athletico-PR e buscando entrar no G-6.

Na etapa inicial, o Cuiabá foi melhor. A equipe treinada por Jorginho teve as melhores chances e todas com Clayson.

Aos 20 minutos, no entanto, um apagão no estádio fez com que a partida fosse paralisada por nove minutos. Na volta, o atacante do Dourado voltou a apareceu e teve a melhor chance do primeiro tempo, mas não marcou.

No segundo tempo, Edenilson, que estava com a seleção brasileira, entrou tentando mudar o patamar dos gaúchos. No entanto, o Cuiabá seguia melhor. Clayson, novamente, apareceu, ficou cara a cara com Lomba e bateu por cima.

Aos 21 minutos, pênalti para o Cuiabá. Felipe Marques cruzou e a bola pegou na mão de Johnny. Na cobrança, Élton, que saiu do banco, marcou.

Situação do campeonato

Com o resultado, o Cuiabá vai a 42 pontos e segue disparado em 12º lugar no Brasileirão.

Já o Inter fica com 47 pontos e segue na 7ª colocação.

Élton comemorando gol pelo Cuiabá no Campeonato Brasileiro AssCom Dourado

O cara: Élton

O atacante saiu do banco no segundo tempo e foi fundamental para a vitória do Dourado. De pênalti, o experiente jogador marcou de pênalti e foi importante para mais um passo do Cuiabá se manter na Série A.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana. O Cuiabá, no domingo (21), encara o Bahia, às 19h, na Fonte Nova. Já o Inter, no sábado (20), recebe o Flamengo, às 21h30, no Beira-Rio.

Ficha técnica

Cuiabá 1 x 0 Internacional

GOLS: Élton (Cuiabá)

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Max (Felipe Marques), Pepê, Rafael Gava (Yuri Lima) e Camilo; Clayson (Anderson Conceição) e Jenison (Élton). Técnico: Jorginho

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Mercado e PV (Thauan Lara); Johnny (Matheus Cadorini), Rodrigo Dourado, Caio Vidal (Edenilson), Palacios (Juan Cuesta) e Patrick; Yur Alberto. Técnico: Diego Aguirre