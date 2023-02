Várzea Grande recebe mais de R$ 1,5 bilhão de investimento e chama atenção da iniciativa privada

O recurso tem sido aplicado em infraestrutura, saúde, educação e tratamento de água e regiões como o Norte da cidade tem valorizado

Da Assessoria

Um dos municípios mais promissores da baixada cuiabana está em franco crescimento. A cidade de Várzea Grande tem estado em constante evolução após receber investimentos para melhorar a vivência da população, com mais de R$ 1,5 bilhão de recursos aplicados no local, se somados os valores investidos pelo governo do Estado e prefeitura. Além disso, a iniciativa privada também tem sido parceira do Poder Público para garantir o desenvolvimento da cidade.

O montante foi distribuído para a saúde, educação, infraestrutura e tratamento de água. Com isso, várias regiões estão sendo valorizadas com esse impulsionamento. Dentre elas, o Norte de Várzea Grande, que abrange o Mirante do Pary, que se tornou polo de investimentos público e privado, e uma ótima opção para morar por ser de fácil acesso, próxima de Cuiabá e Centro das duas cidades.

A aplicação dos R$ 1,5 bilhões é visível, basta circular pela cidade que irá se deparar com as obras de recuperação dos asfaltos, construção do Centro de Inovação do Parque Tecnológico de Mato Grosso e a nova via ‘Jaiminho’, que conta com quatro quilômetros de asfalto novo, que interliga a Passagem da Conceição aos bairros Mirante do Pary, Botafogo, Niteroi e, futuramente, outras duas avenidas devem ser entregues à população.

Além disso, há empreendimentos residenciais funcionando na região e outras com obras em andamentos. Outro fator importante, são as instalações de alguns órgãos públicos no local como o novo fórum, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Complexo Judiciário, novos campi da IFMT e UFMT, sede da subseção da Ordem dos Advogados de Mato Grosso (OAB) e Unemat.

Uma grande construtora que vem realiza grandes investimento na cidade é a Ginco, que fez de Várzea Grande sede dos seus últimos lançamentos, como Ginco Club, Florais Sevilha, Florais Madri, Florais Barcelona, Ginco Empresarial Manhattan e Ginco Parque, além do Florais da Mata entregue há 4 anos. A construtora colabora com o desenvolvimento da região Norte atraindo ainda novos investidores.

Já aqueles que têm insegurança sobre a questão da água, um dos investimentos feitos pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) é a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA), que vai atender toda a demanda de abastecimento de água na região, além de outra ETA que está sendo construída na região da Rodovia dos Imigrantes. Só estas duas obras, somam R$ 55 milhões de investimento. Além disso, a cidade passará a contar com pelo menos quatro estações e que vai resolver o problema de falta de água na cidade.

Além dos condomínios, fortalecimento do comércio, e dos campi universitários, a região se tornou um polo na cidade com a chegada do Complexo do Judiciário, o que aumentou muito o fluxo de pessoas, até pelo funcionamento do novo Fórum, o que acaba por atrair a atenção para novos comércios. E o Centro Empresarial Manhattan é um espaço voltado justamente para atender esta demanda da região.