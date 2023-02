Texaco lança Delo XLC, primeiro coolant da linha Delo no Brasil

Delo XLC pode ser utilizado em veículos pesados ou leves e outros equipamentos com excelente proteção contra o congelamento e fervura

Por Rodrigo Dutra

A Texaco lança, neste mês, o primeiro coolant da linha Delo no Brasil: o Delo XLC. É um fluido de vida estendida com tecnologia orgânica (OAT) livre de nitrito formulado para veículos pesados ou leves e outros equipamentos. Conta com relevantes aprovações de montadoras, caso das MBs 325.6 e 326.3, para atender requisitos de mercado como aditivo com características de anticongelamento e anticorrosivo de metais / ligas metálicas, além de combate à fervura, para frotas transcontinentais. Pode ser aplicado em sistemas de resfriamento automotivos, Off-Road e marítimos. Oferece um Intervalo de troca de 1.600.000 Km ou 15.000h de serviço.

Além disso, o Delo XLC promove vedação máxima da bomba de água ao eliminar os inibidores de corrosão inorgânicos. Proporciona proteção contra micropitting (dano superficial que ocorre em sistemas de alta rotação devido ao contacto cíclico e ao fluxo plástico das rugosidades), corrosão e erosão, mesmo em superfícies duras para proteger metais como o alumínio. Pode ser aplicado em motores pesados com uso de protocolos de redução de emissões, incluindo ou combinando tecnologias EGR, DPF, SCR e pós-arrefecedor.

“Esta nova adição reforça o reconhecimento internacional da linha Delo para atender um mercado com ampla demanda por lubrificantes e aditivos de elevada tecnologia e performance, bem como oferece segurança aos equipamentos que trabalham nas condições mais severas”, analisa Paulo Gomes, diretor de marketing da ICONIC, gestora da marca Texaco. O executivo ainda indica que o Delo XLC opera para atingir os níveis atuais de baixas emissões de gases solicitados pelo setor automotivo.

O Delo XLC pode ser armazenado por até 8 anos em recipientes fechados, sem qualquer prejuízo de qualidade ou desempenho, desde que contido em sua embalagem original. Ainda atende os requisitos das seguintes especificações nacionais e internacionais: ASTM D3306, ASTM D6210, ABNT NBR 13705:2016 Tipo A, MB 325.3, ABNT NBR 14261:2016 Tipo A (Premixed 50/ 50), MB 326.3 e MTU MTL 5048.