Aluna do Salesiano São Gonçalo aprovada na UFMT sonha em se especializar em Direito Internacional

Por Assessoria CSSG

A estudante conta a rotina de estudos que levou à aprovação no curso de direito da universidade pública e como pretende atuar na carreira

Nicole Decker, de 18 anos, tinha rotina de estudos que incluía 9 horas de estudos por dia. Agora o plano da estudante é focar na graduação e se especializar em Direito Internacional.

Dedicação é uma palavra que define a jovem, aprovada em Direito na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a rotina de preparo para o Enem, incluiu cerca de nove horas de estudo por dia. Aluna do Colégio Salesiano São Gonçalo, em Cuiabá, ela comemora a meta alcançada e já tem planos para o futuro.

Acordar cedo. Estudar de 7h às 13h15. Intervalo. Mais estudo de 15h às 18h. Esse foi o cotidiano de Nicole por muito tempo. Determinada, ela resolvia edições antigas do Enem e listas de exercícios indicadas pelos professores. Isso tudo sem contar as aulas específicas de matemática uma vez por semana.

A rotina de preparação começou bem antes do 3º ano do ensino médio. “Durante o 1º e o 2º anos eu fazia vários resumos que tinha certeza que usaria para fazer revisões mais pra frente. Tentava sempre saber das matérias que já tinha facilidade e aprender as que eu tinha dificuldade”, lembra.

Para a família, o resultado foi motivo de orgulho. No dia em que a lista com os aprovados foi divulgada o choro – de felicidade – foi coletivo. Especialmente para o pai, o primeiro a ver a lista de selecionados. “Ele [pai] estava bem mais ansioso que todo mundo e entrava no site todo hora”, lembra.

Outra família tem importância na carreira estudantil e acadêmica de Nicole: o Colégio Salesiano São Gonçalo. Do ensino fundamental ao médio, a participação da escola na conquista da jovem é reconhecida. Se sentir parte de uma família foi o diferencial para a jovem. “Acho que o maior diferencial do São Gonçalo é fazer todo mundo se sentir como uma grande família”, afirma.

Ainda segundo Nicole, a escola forneceu a ela uma base oferecendo, por exemplo, acesso a professores “sempre dispostos a tirar dúvidas através de mensagens, ou explicar algo mesmo durante os intervalos”.

O pai, o jornalista Marcio Moreira, explica que a filha também tinha o hábito de leitura de livros de todos os formatos. “Ela sempre foi incentivada a ler desde muito nova. Isso com certeza o que contribui para ampliação de conhecimento dela”, pontua.

E todo o esforço foi recompensando: Nicole foi aprovada e as aulas na UFMT já começam em agosto. Nicole vai estudar no campus da universidade em Cuiabá. Até lá, o plano principal é “aproveitar bastante as férias”. Depois disso, foco nos estudos novamente. “Quero aproveitar meu primeiro ano na faculdade e conseguir um estágio”, conta.

Quanto à carreira, o plano dela é se especializar em Direito Internacional. Determinada, ela já iniciou o trilhar o caminho para conquistar o sonho. Paralelo ao curso em direito na UFMT ela também estuda Relações Internacionais em uma universidade particular.