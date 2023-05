Ultragaz oferece energia elétrica mais barata e sustentável por assinatura

Ultragaz Energia Inteligente é a solução que conecta usinas de energia renovável a residências, condomínios, comércios e empresas, com descontos que alcançam até 20% na conta de luz todos os meses

Por Giovana Bertti

Energia elétrica mais barata, a partir de fontes renováveis, sem instalações ou reformas e garantida por quem já atende a milhões de brasileiros. Essa é a proposta do novo serviço de assinatura de energia da Ultragaz, empresa pioneira no mercado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no país e protagonista da transição energética.

A solução Ultragaz Energia Inteligente conecta usinas geradoras de fontes renováveis de energia, como a solar, a residências, condomínios, comércios e empresas conectadas à baixa tensão, por meio de uma plataforma de assinatura de créditos de energia. Estes créditos são injetados nas redes das distribuidoras de energia locais, garantindo assim uma nova fonte de geração de energia, que proporciona a economia diretamente na conta de luz.

Não é necessária a instalação de equipamentos ou reformas na residência ou comércio. A adesão ao serviço é 100% online e, a partir da efetivação da contratação, o cliente passa a receber duas faturas de energia: a da distribuidora local, com as taxas e encargos obrigatórios e o boleto da Ultragaz Energia Inteligente, com seus créditos e economia. A soma das duas faturas será sempre menor do que o cliente paga sem aderir à solução. Além disso, a Ultragaz Energia Inteligente não impõe um período de fidelidade mínima.

“Na Ultragaz usamos a nossa energia para mudar a vida das pessoas. Com a Ultragaz Energia Inteligente queremos proporcionar aos nossos clientes uma escolha inovadora, sustentável e inteligente, com a credibilidade dos 85 anos de história da Ultragaz: garantimos a economia na conta de luz hoje enquanto ele contribui com o futuro do planeta”. explica Ricardo Colpo, Diretor de Energia da Ultragaz.

Para contratar a solução é preciso acessar o site da Ultragaz ou comparecer em uma das revendas autorizadas nos estados onde há disponibilidade. O serviço já está disponível em sete estados do Brasil: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A expectativa é que a solução chegue a outras praças ainda em 2023.

“Historicamente a Ultragaz oferece opções confiáveis, eficientes e seguras aos consumidores e priorizamos as ações com impacto positivo na sociedade. Ultragaz Energia Inteligente chega para democratizar o consumo de energia elétrica renovável no país, cumprindo com nosso papel de protagonismo na transição energética, explica Ricardo Colpo, Diretor de Energia da Ultragaz.

SOBRE A ULTRAGAZ

A Ultragaz, empresa que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, tem como propósito usar a energia para mudar a vida das pessoas. Com o compromisso de oferecer serviços inovadores a todos os clientes, quando e onde precisarem, hoje atende mais de 11 milhões de famílias e 59 mil empresas, em 23 estados e no Distrito Federal.

Ao longo de mais de 85 anos, a empresa é protagonista da transição energética no país e investe em infraestrutura, capilaridade, inovação e no empreendedorismo de 5,8 mil revendas Ultragaz e 39 bases operacionais. As práticas ESG estão presentes em todas as áreas da Ultragaz, por meio de tecnologias e soluções que resultam em baixo impacto ao meio ambiente e benefícios à sociedade. A companhia também aposta cada vez mais na transformação digital, aprimorando a experiência de compra do consumidor.

A companhia faz parte da holding Ultrapar, um dos maiores conglomerados empresariais brasileiros, com atuação na distribuição de combustíveis (Ipiranga) e no segmento de armazenagem para granéis líquidos (Ultracargo).