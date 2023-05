Ir. Antônio Carlucio toma posse no Supremo Conclave do Rito Brasileiro

Publicado por: Ir. Rosano Almeida

Da Assessoria

No dia 18.03.2023 (sábado), no Rio de Janeiro, o Ir. Antônio Carlucio Ferreira Filho tomou posse como Conselheiro do Supremo Conclave do Brasil para o Rito Brasileiro, presidido pelo Soberano Primaz do RB, irmão Nei Inocêncio.

Em nome do GOB-MT, nossos cumprimentos ao nosso Ir. Antônio Carlucio, baluarte do Rito Brasileiro no Estado de Mato Grosso, pelo merecido alto cargo junto ao Supremo Conclave do Rito Brasileiro.

GOB-MT COM VOCÊ – 36 ANOS