Transformação digital de hospitais, saúde suplementar e corporativa são os temas dos cursos oferecidos pela 27ª Hospitalar

Participantes do principal evento da América Latina no setor de saúde terão a oportunidade de conhecer o que há de mais moderno na gestão, automação e administração de processos da área

Por Chris Xavier

A 27ª Hospitalar, mais importante encontro de líderes, players e profissionais de saúde da América Latina, chega a mais uma edição para apresentar as novidades do setor com os mais de 1.000 expositores, que estarão de 17 a 20 de maio, no Expo São Paulo.

Como já é tradição da feira, os participantes terão a oportunidade de participar de debates, congressos, fóruns e cursos nos quatro dias do evento. Serão quatros congressos acontecendo ao mesmo tempos, se Arenas de Contéudo gratuito, diversos Fóruns e Congressos organizados por parceiros e três cursos: Saúde Suplementar, Saúde Corporativa e DHA – Metodologias para transformação digital do hospital.

Os temas Saúde Suplementar e Corporativa serão ministrados em aulas presenciais, nos períodos da manhã e da tarde, com duração total de 15 horas cada um. O número máximo de participantes por turma é de 30 pessoas e todos vão receber certificado da Inlags Academy.

Os treinamentos têm o objetivo de desenvolver e transformar o setor de saúde por meio de uma educação continuada.

O curso DHA — Digital Health Academy — também é presencial, com carga horário de 4 horas, e acontecerá no dia 18 de maio, das 9h às 13h.

Destinado a gestores hospitalares e profissionais de TI e saúde, as aulas vão tratar de como a transformação digital é essencial para que os hospitais alcancem eficiência operacional, reduzam custos, melhorem a qualidade assistencial e a segurança do paciente, bem como a satisfação da equipe assistencial e, principalmente, do assistido.

Os participantes terão acesso às principais metodologias do mercado para guiar o processo de transformação digital. Dentre os modelos estão HIMSS, Digital Waves for Healthcare e Digital Matur/ity Index for Healthcare da FOLKS.

Programação curso Saúde Suplementar

Dia 17 de maio – das 8h às 13h

– Turma 1 – Aula 1: Master Class Saúde Suplementar – Visão integrada da cadeia de valor em saúde

– Turma 2 – Aula 1: Master Class Saúde Suplementar – Gestão de riscos, controles, auditoria interna e compliance

– Turma 3 – Aula 1: Master Class Saúde Suplementar – A regulação assistencial e a incorporação de tecnologias na saúde suplementar

Dia 18 de maio – 8h às 13h

– Turma 1 – Aula 2: Master Class Saúde Suplementar – A regulação assistencial e a incorporação de tecnologias na saúde suplementar

– Turma 2 – Aula 2: Master Class Saúde Suplementar – Visão integrada da cadeia de valor em saúde

– Turma 3 – Aula 2: Master Class Saúde Suplementar – Gestão de riscos, controles, auditoria interna e compliance

Dia 19 de maio – 8h às 13h

– Turma 1 – Aula 3: Master Class Saúde Suplementar – A regulação assistencial e a incorporação de tecnologias na saúde suplementar

– Turma 2 – Aula 3: Master Class Saúde Suplementar – Visão integrada da cadeia de valor em saúde

– Turma 3 – Aula 3: Master Class Saúde Suplementar – Gestão de riscos, controles, auditoria interna e compliance

Dia 20 de maio – 8h – 12h20

– Turma 1, 2 e 3 – Master Class Saúde Suplementar – Palestras de encerramento e entrega de certificados

Programação curso Saúde Corporativa

Dia 17 de maio – 14h às 19h

– Turma 4 – Aula 1: Master Class Saúde Corporativa – Saúde Integrada – integração das áreas em Saúde Corporativa – Liderança e RH’s no pós-pandemia: um olhar de cuidado para as pessoas

– Turma 5 – Aula 1: Master Class Saúde Corporativa – Processo e auditoria com desfecho de valor em saúde

– Turma 6 – Aula 1: Master Class Saúde Corporativa – Atenção Primária em Saúde: como implantar?

Dia 18 de maio – 14h às 19h

– Turma 4 – Aula 2: Master Class Saúde Corporativa – Saúde Integrada – integração das áreas em Saúde Corporativa – Integração assistencial ocupacional: modelos, programas e cases

– Turma 5 – Aula 2: Master Class Saúde Corporativa – Processo e auditoria com desfecho de valor em saúde

– Turma 6 – Aula 2: Master Class Saúde Corporativa – Atenção Primária em Saúde: como implantar?

Dia 19 de maio – 14h às 19h

– Turma 4 | Aula 3: Master Class Saúde Corporativa – Saúde Integrada – integração das áreas em Saúde Corporativa – RH’s e lideranças na gestão de saúde corporativa

– Turma 5 – Aula 3: Master Class Saúde Corporativa – Processo e auditoria com desfecho de valor em saúde

– Turma 6 – Aula 3: Master Class Saúde Corporativa – Atenção Primária em Saúde: como implantar?

Os interessados no Curso de Saúde e Suplementar devem escolher uma turma para participar. As inscrições devem ser feitas no site. Os valores variam de acordo com a escolha feita e do período que será feito o pagamento, quanto maior for a antecedência do início da Hospitalar, menores são os preços.