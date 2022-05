Campeão pelo Trabzonspor, ex-Palmeiras se impressiona com festa da torcida: “Foi uma loucura”

Por AV Assessoria

Na segunda temporada defendendo a camisa do Trabzonspor, o zagueiro Vitor Hugo viveu no último final de semana um dos momentos mais marcantes da sua carreira. Com o empate por 2 a 2 contra o Antalyaspor, a equipe conquistou o seu oitavo título do Campeonato Turco da história com três rodadas de antecedência.

“No clube esse é considerado o oitavo título nacional da história em função do escândalo com o Fenerbahce na temporada 10/11, onde o Trabzonspor acabou ficando na segunda colocação. Foi uma emoção indescritível. Fizemos um campeonato impecável e muito regular. Merecíamos muito essa conquista”, destacou o defensor.

Mesmo tendo comemorado o título de campeão da Supercopa da Turquia em 2020, o ex-palmeirense ficou impressionado com a festa da torcida após o jogo do último sábado.

“Nada se compara ao que aconteceu sábado. Após o fim do jogo o estádio veio abaixo. Os torcedores invadiram o gramado e nos carregaram no colo. Foi uma loucura. A festa que fizeram nas ruas também foi impressionante. Com certeza será um momento eternizado na minha memória”, destacou.

Titular absoluto, Vitor Hugo esteve em campo em 26 dos 35 jogos da equipe na competição. O zagueiro sofreu uma fratura na tíbia direita durante partida contra o Antalyaspor, no dia 1º de março, pela Copa da Turquia, o que o afastou dos gramados por pouco mais de um mês.

“A previsão era que eu só voltaria na próxima temporada. Voltei ao Brasil para fazer parte do tratamento no Palmeiras, a quem eu agradeço muito. Me dediquei ao máximo para poder voltar e estar presente nesse momento especial. Graças a Deus consegui me recuperar em tempo recorde e pude ajudar nessa reta final da temporada. Só tenho a agradecer aos meus familiares, amigos, médicos e fisioterapeutas que foram fundamentais nesse processo”, finalizou o jogador.

O Trabzonspor volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Hatayspor, pela Superliga Turca. No dia 10, a equipe do brasileiro Vitor Hugo disputa o jogo da volta da semifinal da Supercopa da Turquia contra o Kayserispor, fora de casa. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Trabzonspor tem a vantagem do empate para avançar à grande final.