Dia das mães promete aquecer vendas do varejo, conforme pesquisas da CNDL e CDL Cuiabá

Considerada a segunda melhor data do ano em termos de faturamento, o Dia das Mães deve aquecer as vendas pelos próximos dias, sendo que um levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise revela que 79% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra no período — o dado fica bastante próximo dos 77% observados em 2021. Em números absolutos, a expectativa é de que aproximadamente 127,2 milhões de brasileiros presenteiem alguém este ano, o que deve movimentar uma cifra próxima de R$ 28,16 bilhões nos segmentos de comércio e serviços.

No cenário de Cuiabá, conforme dados levantados pelo núcleo de inteligência de mercado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá) através de pesquisa realizada entre os dias 12 e 18 de abril com 250 entrevistados, sendo eles 150 consumidores e 100 empresários distribuídos nos principais eixos da capital mato-grossense, demonstraram que a maioria dos consumidores ainda não comprou presentes, já que 77% disseram que irão pesquisar ou comprar somente na última semana ou na véspera. Quanto aos empresários entrevistados, apesar de estarem preocupados com as gestões de seus negócios devido à instabilidade do cenário econômico, 68,3% demonstraram otimismo quanto à data e todo o primeiro semestre.

Entre os presentes mais procurados pelos consumidores para este ano estão os vestuários e acessórios femininos (29,7%), seguidos por cosméticos/beleza (27,9%), calçados (11,5%), joias/relógios (6,7%), telefonia/smartphone (6,7%), móveis e eletrodomésticos (4,2%), eletrônicos (3,0%), cama/mesa/banho (1,2%) e outros (9,1%).

Em análise para saber sobre o local escolhido para a realização das compras, os shoppings centers foram os mais citados pelos consumidores com 42,2% da preferência, seguido por comércio de rua (41,5%), vendedores avulsos (8,4%), internet (5,2%) e outros (2,6%). Já no que tange a canal ou local para fazer pesquisas antes das compras, 69,1% responderam que irão pessoalmente à loja, 11,9% pesquisarão pelas redes sociais, 5,9% em sites de busca, 4,6% em aplicativos e 4,0% em outros canais.

Quando questionados sobre a quantidade de presentes que pretendem comprar, 74,3% responderam que comprarão um presente e 25,7% de dois a mais, sendo que o gasto médio total será de R$ 400,32. No detalhamento para identificar o ticket médio ficou destacado que 21,7% investirão em compras com valor de até R$ 100,00; 42,8% entre R$ 101,00 a R$ 200,00 e 35,5% disseram estar dispostos a gastar acima de R$ 200,00. Já a forma de pagamento preferida será à vista na preferência de 63,8% dos entrevistados e parcelado para 36,2%, sendo que 33,6% utilizará como forma de pagamento o dinheiro, 30,3% o cartão de débito, 25,2% cartão de crédito, 7,7% crediário e 3,2% outros meios.

Para o superintendente da CDL Cuiabá, Fábio Granja, os dados apresentados geram boas perspectivas de vendas, estimativa de aumento real, já descontada a inflação, quando comparado com o ano passado deverá ficar próximo a 5%.

“O dia das mães de 2021 foi um grande divisor para o comércio de Cuiabá frente à pandemia, já que o volume foi muito positivo na ocasião, onde apresentou um crescimento superior a anos não pandêmicos. Sabemos que o poder de compra das pessoas reduziu nestes últimos anos devido ao impacto inflacionário, porém no caso de Mato Grosso existe um fator que contribui para um melhor volume de consumo, que é o crescimento gradativo de empregos formais gerados que proporciona mais pessoas com renda”, disse Granja, reforçando que “é importante lembrar que o dia das mães disponibiliza uma grande variedade de presentes, por isso que depois do natal é considerada a data mais importante para o varejo, já que impacta positivamente várias atividades econômicas. Diante disso é importante que consumidor estabeleça um bom planejamento financeiro e tente não deixar para pesquisar e comprar na última hora”.

