Jean Jereissati, CEO da Ambev, se torna porta-voz do ODS 8 do Pacto Global da ONU

Executivo assume papel como embaixador da causa para incentivar outras lideranças em prol da inclusão produtiva; Companhia avança em agenda social com plataforma Bora

Por Gabriela Cardoso

Desde o dia 5 de julho Jean Jereissati, CEO da Ambev, assumiu uma nova responsabilidade: ser um porta-voz do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8 do Pacto Global da ONU. O executivo foi escolhido para se tornar um embaixador da causa com o objetivo de incentivar outras lideranças em prol do crescimento econômico, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo, e o trabalho decente para todos.

Jereissati tem a tarefa de divulgar o tema junto à organização e entre seus pares. “Queremos ajudar o Brasil a prosperar e sabemos que iniciativas que impulsionam geração de renda e emprego são essenciais nesse processo. Por isso, estamos felizes em poder ajudar o ODS 8 a ganhar ainda mais relevância”, afirma o executivo.

A Ambev tem a inclusão produtiva como um dos principais focos do seu negócio. “Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, trabalho pleno e produtivo para todas e todos está alinhado com Bora, nosso movimento de inclusão produtiva que tem objetivo de incluir 5 milhões de brasileiros e brasileiras produtivamente”, destaca.

Jean Jereissati também assinou outros dois compromissos do Pacto Global para acelerar as metas propostas pela Agenda 2030 da ONU. São eles: Movimento + Água, iniciativa da ONU que vai impactar a vida de 100 milhões de pessoas no Brasil, avançando em saneamento e segurança hídrica; e o Movimento Conexão Circular, que conecta instituições e iniciativas para a transformação de modelos de negócio para circularidade, possibilitando geração de capital econômico, natural e social e contribuindo para a redução efetiva das emissões de gases de efeito estufa.

