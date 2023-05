Sicredi promove renegociação com desconto em débitos

Associados que possuem dívidas com atraso superior a 90 dias contam com condições especiais, como abatimento em juros e multa, para reorganizar a vida financeira

Da Assessoria

A inadimplência é uma realidade que está cada vez mais presentena vida das famílias brasileiras. Dados divulgados em fevereiro deste ano pelo Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa apontam que mais de 70 milhões de pessoas vivem esse cenário no país. Os segmentos com maior índice de inadimplência são cartão de crédito com 31,6%, seguido pelas contas básicas (21,7%) e pelo setor de varejo (11,2%). Em Mato Grosso, pouco mais da metade da população adulta (50,43%) está inadimplente.

Diante desse cenário, o Sicredi realiza a campanha Fique no Verde. Promovida nos Estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amapá, Amazonas e algumas cidades de Goiás, a ação visa auxiliar o associado na manutenção e reorganização da vida financeira, por meio de condições especiais como descontos em juros e multas, além de taxas diferenciadas.Os pagamentos poderão ser à vista ou parcelado. Em Mato Grosso, as 172 agências da instituição financeira cooperativa participam da campanha.

A campanha é voltada aos associados que possuem dívidas com atraso superior a 90 dias, seja em produtos de Crédito Comercial, Cartão de Crédito ou Conta Corrente, que poderão regularizar e reorganizar a vida financeira, pessoal ou do negócio. As condições especiais devem ser verificadas com a cooperativa que avaliará a situação do cooperado para a renegociação da pendência.

“O que queremos é ajudar o associado a reorganizar a sua vida, ter credibilidade no mercado e o mais importante, manter uma vida financeira saudável. O mais importante para nós é criar soluções para que todos possam ter um melhor estilo de vida que quiserem dentro das regiões onde moram”, pontua Renata Medaglia, Diretora de Operações da Cooperativa Sicredi Integração Mato Grosso, Amapá e Pará.

Para além da renegociação de dívidas, o Sicredi se preocupa com a educação financeira dos associados e não associados. Através do desenvolvimento de programas como o Cooperação na Ponta do Lápis, a instituição coopera para geração de uma vida financeira saudável e sustentável. O programa busca levar conhecimentoe ações para as regiões onde a instituição atua,com iniciativas planejadas de modo que atendam necessidades de jovens, crianças e adultosapoia diretamente os associados e as comunidades locais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Nos estados de Mato Grosso, Pará Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 227 municípios e possui 296 agências, para o atendimento a mais de 1 milhão de associados.

