Mercado Livre inicia venda de ingressos de um dos maiores eventos de e-commerce do Brasil à espera de público recorde

Neste ano, o Mercado Livre Experience será realizado nos dias 30 e 31 agosto no Expo Transamérica

Por Richard Selestrino

Começou no dia (31/05/2023) as vendas de ingressos para empreendedores e microempresários que desejam participar do Mercado Livre Experience 2023, um dos maiores eventos de e-commerce do país, que espera por um público recorde de 14 mil pessoas. O evento será realizado nos dias 30 e 31 de agosto, no Expo Transamérica, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis no site.

Desde a sua primeira edição em 2016, o evento realizado pelo Mercado Livre é uma das datas mais importantes no calendário do mercado de negócios digitais no Brasil. Neste ano, em dois dias de evento, os participantes terão acesso a mais de 80 palestras, incluindo painéis de capacitação desenhados para diferentes perfis de empreendedor: desde aqueles que estão começando ou querem saber como vender na plataforma até os que desejam escalar e diferenciar o seu negócio usando as soluções do ecossistema Mercado Livre, como Mercado Pago, Mercado Ads e Mercado Shops. Serão mais de 100 parceiros e patrocinadores, que apresentarão tendências, contribuirão para estimular o crescimento e sucesso de empreendedores de todos os tamanhos, promovendo networking entre os participantes.

O evento, que neste ano será realizado em dois dias para melhor aproveitamento dos vendedores, tem conteúdos desenvolvidos para atender cada perfil dos empreendedores. Inclusive, alinhados às jornadas do Programa de Vendedores da empresa, destinado a contribuir com o crescimento e desenvolvimento dos vendedores na plataforma. A primeira, chamada “Você Chegou”, terá palestras voltadas a empreendedores iniciantes ou que estão pensando em começar a vender na plataforma. A segunda, “Você Vendeu”, trará temas direcionados a quem já está vendendo, mas busca profissionalizar o negócio para obter mais resultados. A terceira é a “Você Cresceu”, com talks dirigidos a quem já conhece bem as ferramentas da plataforma, mas deseja escalar ainda mais o seu negócio. Já a jornada de conteúdo “Você Venceu”, é pensada para vendedores que desejam ampliar ainda mais seus resultados, mas com um direcionamento mais inspiracional, com importantes nomes do e-commerce.

“A jornada de conhecimento disponibilizada pelo Mercado Livre impacta diretamente os ganhos dos vendedores. De acordo com resultados mapeados nos primeiros meses do ano, participar do módulo de aceleração “Você Chegou”, por exemplo, eleva em quase 32% a taxa de sucesso do vendedor iniciante”, diz Julia Rueff, vice-presidente de Marketplace do Mercado Livre. “Além disso, os vendedores que participaram de todos os programas de aceleração faturam cerca de 19% a mais do que os vendedores que não fizeram parte dessas iniciativas. No Mercado Livre Experience, iremos trazer os conteúdos que levamos nos cursos atrelados a inovação e pioneirismo que só a nossa marca oferece”, completa a executiva.

Acompanhe as novidades no site e Instagram do evento, que está sendo desenvolvido com apoio da agência FishFire.

Sobre o Mercado Livre

O Mercado Livre é a companhia líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina, que oferece soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender, anunciar e enviar produtos por meio da internet, assim como soluções de pagamento, crédito, investimentos, seguros e gestão de benefícios. Além da plataforma de e-commerce e do banco digital Mercado Pago, a empresa conta com os serviços do Mercado Envios, Mercado Livre VIS (Veículos, Imóveis e Serviços), Mercado Ads e Mercado Shops. Maior e mais completo marketplace da América Latina, o ecossistema do Mercado Livre atingiu mais 148 milhões de usuários ativos na região em 2022, sendo 73 milhões de compradores e 3,3 milhões de vendedores, permitindo alcançar 509 visitas, 36 compras e 173 transações a cada segundo. Em 2022, sua receita líquida atingiu US$ 10,5 bilhões, quando também alcançou US$ 34,4 bilhões em vendas, superando a marca de mais de 1 bilhão de produtos enviados. Fundado em 1999 e presente em 18 países, o Mercado Livre superou a marca de 39 mil colaboradores diretos na região, mais de 15 mil apenas no Brasil, seu principal mercado. Atualmente, é uma das 10 melhores empresas para trabalhar no país, dentre as 10 melhores em tecnologia, sendo ainda a melhor para as mulheres.