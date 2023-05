Milhares de consumidores são impactados com o objetivo do Dia Livre de Impostos em Cuiabá

Por CDL Cuiabá

O dia de manifesto contra os altos impostos pagos pelo cidadão na capital mato-grossense teve a adesão de milhares de consumidores. Os postos de combustíveis que participaram da ação, por exemplo, tiveram extensas filas formadas por carros e motos. Alguns chegaram bem cedo para garantir o abastecimento de 20 litros de gasolina, como o Lourival Souza.

“Eu ouvi falar do DLI e sobre o desconto dos impostos, aí cheguei cedo para garantir o abastecimento do meu carro. É uma campanha muito boa. espero que venha essa reforma tributária e que ajude o consumidor também a pagar menos imposto”, disse ele.

Janaina Albuquerque também aproveitou a ação. Para ela é muito importante conscientizar a população sobre os altos impostos. “Fico feliz em ver ações como esta. Ver que pessoas estão preocupadas, se mobilizando para melhorar a vida do cidadão”, falou.

Aproximadamente 500 empresas de diferentes segmentos, incluindo confecções, perfumaria, maquiagem, materiais de construção, produtos infantis, óticas, lojas de colchões, papelaria, pizzaria, pet shop, embalagens, participaram do Dia Livre de Impostos (DLI) deste ano, em Cuiabá. A iniciativa permite que as empresas vendam seus produtos sem a cobrança dos impostos, a fim de conscientizar a população sobre o impacto desses encargos no preço final.

O superintendente da CDL Cuiabá, Fábio Granja, que acompanhou a movimentação durante todo o dia, fez um agradecimento especial aos lojistas que abraçaram a ação de protesto comercializando produtos sem a inserção dos impostos, aos consumidores e também a imprensa da capital pela parceria e ampla divulgação da ação.

“Foi mais uma vez uma grande ação da nossa equipe, que conseguiu mobilizar as empresas para aderirem a campanha e também aos consumidores que tiveram a oportunidade de comprar produtos sem os impostos e sentir o quanto seria bom se nossos impostos fossem mais justos, com menos tributos, por isso precisamos urgentemente da Reforma Tributária e também a reforma administrativa”, ressaltou ele, agradecendo ainda o apoio da imprensa.

“Nós tivemos a nossa ação divulgada em praticamente todos os canais de comunicação do nosso Estado e mais uma vez não poderíamos deixar de agradecer a parceria da nossa imprensa mato-grossense”.