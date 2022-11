Rússia sai de acordo para exportação de grãos pela Ucrânia após ataque no Mar Negro

O anúncio ocorre horas depois de Moscou acusar a Ucrânia de um ataque “massivo” de drones contra sua frota naval do Mar Negro em Sebastopol, na península da Crimeia.

Segundo as autoridades russas, nove drones foram utilizados no suposto ataque, que teria danificado um navio.

A Ucrânia respondeu dizendo que a Rússia está “inventando ataques terroristas”.

Sem fornecer provas, a Rússia também acusou as tropas britânicas de estarem envolvidas no ataque e de terem participado das explosões de gasodutos russos no mês passado no Mar Báltico.

Em resposta, o Ministério da Defesa britânico disse que a Rússia estava “vendendo desinformação em uma escala épica”.

O Ministério da Defesa russo disse que os drones usados ​​no ataque deste sábado tinham como alvo navios envolvidos no acordo para exportação de grãos.

Horas depois, um comunicado do Ministério das Relações Exteriores em Moscou dizia que “a Rússia não poderia garantir a segurança dos navios civis de carga seca participantes da ‘Iniciativa do Mar Negro’ e estava suspendendo sua implementação a partir de hoje por um período indefinido”.

Um porta-voz da ONU disse que a organização, que negociou o acordo com a Turquia, está em contato com Moscou, acrescentando que é “vital que todas as partes se abstenham de qualquer ação que coloque em risco a Iniciativa de Grãos do Mar Negro”.