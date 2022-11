Fiagril e Mosaic Fertilizantes vão premiar produtores com maior produtividade na safra de soja 22/23

Da Assessoria

A busca pela melhora nos rendimentos das lavouras de soja ganhou mais uma motivação nesta safra. A Fiagril, em parceria com a Mosaic Fertilizantes, vai premiar os clientes que, utilizando produtos da marca, tiverem os maiores percentuais de produtividade por hectare, por meio do Desafio de Produtividade Mosaic e Fiagril – safra 22/23.

Cerca de 36 propriedades que plantam essa cultura estarão na competição.As inscrições serão feitas diretamente nas unidades da Fiagril, que poderão ter até três propriedades participando. Para participar, será preciso comprar pelo menos um produto da linha Performance ou Performa da marca Mosaic Fertilizantes, suficiente para cobrir 100 hectares. Entre as premiações estão quadriciclo, motocicleta e motor para barco.

Todo o processo será auditado pelo Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB). Para a avaliação da produtividade, só serão contabilizadas áreas com tamanho mínimo de 2,5 hectares e máximo 10 hectares, que serão analisados segundo os critérios e regras adotadas pelo CESB.

Sendo assim, para que essa participação se mantenha é preciso aumentar a produção sem aumentar a área plantada. “Nosso objetivo é melhorar a rentabilidade dos nossos clientes e o aumento na produtividade é um dos meios para se atingir esse objetivo. Com esta iniciativa desafiamos os limites de produtividade na cultura de soja, por meio de uma competição onde tosos ganharão, independente de vencer o desafio ou não. Essa será uma das maneiras de mostrar a todos os agricultores que é possível romper as produtividades atuais, utilizando as tecnologias e insumos que a Fiagril oferece”, pontua o diretor de Insumos da companhia, Marcos Castro.

“O CESB é uma entidade que promove o desafio de produtividade em todo Brasil e, por isso, optamos por utilizar o regimento deles como base e, assim, dar mais lisura ao programa. Com os critérios adotados e todo o trabalho sendo realizado por eles, ficaremos isentos de qualquer sentimento de dúvidas quando sair o resultado final”, ressalta Castro.

O desafio vai premiar os produtores rurais, consultores comerciais e gerentes das filiais que obtiverem os melhores resultados. O produtor que tiver a maior produtividade vai ganhar um quadriciclo da Honda, já o consultor comercial e o gerente da filial um iPhone 13. O produtor que ficar na segunda colocação vai receber uma moto Honda CRF 250 e os representantes da Fiagril uma viagem com direito a acompanhante.

O proprietário da terceira melhor lavoura ganhará um motor para barco da marca Yamaha, já o consultor comercial e o gerente da filial, um vale jantar.

Para mais informações, acesse https://campanha.fiagril.com.br/desafiodeprodutividade.

Sobre a empresa

Com 35 anos de história, a Fiagril tem sede em Cuiabá e filiais em outras 10 cidades de Mato Grosso, além de filiais Tocantins e se prepara para inaugurar nova unidades no Pará e em Rondônia, e é referência na originação de grãos, na distribuição de insumos agrícolas e assistência técnica ao produtor e na produção de biodiesel.