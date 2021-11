Rádio Nacional vence etapa do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo

Áudio vencedor é sobre afroempreendedores

Publicado por: Rosano Almeida

Por Rádio Nacional Brasília AM – Brasília

A Rádio Nacional Brasília AM venceu a etapa distrital do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo da categoria áudio, com material intitulado “Afroempreendedor, uma empresa de tecnologia que auxilia negros e negras nos negócios”. O trabalho é da produtora executiva Simone Magalhães, da locutora Marli Arboléia e do jornalista Anchieta Filho.

A premiação reconhece profissionais da imprensa local que produziram conteúdos sobre temas relacionados ao universo dos pequenos negócios nas categorias texto, áudio, vídeo e foto. Agora, os primeiros colocados de cada categoria concorrerão na etapa regional, e os classificados participam da etapa nacional. Os vencedores nacionais serão definidos em janeiro de 2022.

A entrevista sobre uma empresa de tecnologia que apoia negros e negras no desenvolvimento de negócios foi veiculada pela Rádio Nacional em 20 de novembro de 2020, por ocasião do Dia da Consciência Negra.

A equipe do programa Tarde Nacional conversou com uma das diretoras da startup Afroempreendedor, Amanda Paz. No mercado há três anos, a empresa de tecnologia desenvolve soluções para impacto social, com foco no acesso, na inclusão racial, inclusão de gênero e no fortalecimento de empreendedores para que faturem mais, beneficiando suas famílias e gerando empregos.

Ouça a entrevista completa

Sintonize

O Tarde Nacional é um programa de entrevistas voltado para a prestação de serviço, com participações do Rio de Janeiro, de São Paulo e do radiojornalismo da Rádio Nacional. Ele mantém interação com o ouvinte pelo Whatsapp (61) 99674-1536 e pelo canal da Rádio Nacional no Youtube. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, pela Rádio Nacional de Brasília.

