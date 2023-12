Projeto Economia Da Gente impulsiona compras da Bunge de pequenos fornecedores locais

Por Fernanda Domiciano

As compras da Bunge de fornecedores locais cresceram 10 pontos percentuais de 2020 a 2022 no Brasil. Os resultados estão vinculados ao projeto ‘Economia da Gente’, lançado pela Fundação Bunge, em 2020, em parceria com a área de Suprimentos da Bunge e que tem o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) como parceiro técnico. O projeto apoia o desenvolvimento socioeconômico de fornecedores locais nos municípios em que a empresa atua, o que permite à Bunge aumentar as compras de produtos e serviços deles.

O Economia da Gente é realizado em três frentes: prospecção de empresas com potencial para fornecer à Bunge; divulgação junto às equipes de compras da Bunge – os negócios são catalogados e apresentados aos compradores da empresa por meio da promoção de mesas redondas realizadas nas unidades da Bunge; e formação em gestão, governança, práticas ambientais e responsabilidade social.

“O resultado desse projeto mostra o quanto é relevante estarmos atentos ao desenvolvimento social das nossas cadeias de fornecimento”, explica Erick Ascenção, diretor de Compras da Bunge. “Acreditamos que as empresas precisam cada vez mais ter consciência de como alavancar a economia do seu entorno.”

Para Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge, o objetivo do Economia da Gente é ajudar a Bunge a gerar ainda mais desenvolvimento social onde atua. “A empresa está trazendo uma perspectiva socioambiental para as operações realizadas pela área de compras”, explica.

Em 2023, o projeto catalogou cerca de 600 pequenas e médias empresas espalhadas por 10 localidades de oito estados brasileiros. Ao longo do ano, foram realizadas mesas redondas nas cidades de Rondonópolis e Nova Mutum (MT), Uruçuí (PI), Suape – Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca (PE), Luís Eduardo Magalhães (BA), Ponta Grossa (PR), Rio Grande (RS) e Duque de Caxias (RJ). O projeto passou a promover treinamentos gratuitos para as empresas participantes, com foco na agenda ESG e nas necessidades de cada negócio, além de ajudá-las a desenvolver novas oportunidades de crescimento. A iniciativa deverá se expandir para 15 territórios em 2024.

Resultados

Um case inspirador é o da Enger Soluções, empresa de Nova Mutum (MT) que atua com montagem e manutenção comercial. Após participar da mesa redonda, a Enger fechou importante contrato com a Bunge no município. Emerson Fernandes, diretor comercial da Enger, destaca que fechar esse negócio mudou os rumos da empresa. “Estamos trabalhando para uma das maiores companhias do agronegócio do mundo, aprendendo que sempre podemos melhorar e que isso só depende das nossas atitudes”, afirma.

Ele revela que a Enger Soluções pretende participar de todas as futuras edições das mesas redondas. “O evento reúne as necessidades da Bunge, de desenvolver fornecedores locais, e as nossas, pois temos soluções locais para a Bunge. Essa é uma iniciativa muito importante, porque muitas vezes estamos tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes”, explica o empresário.

“Finalizamos este ano com a inserção de centenas de negócios no catálogo de fornecedores da Bunge, 382 reuniões realizadas entre a multinacional e pequenos negócios e 40 eventos de capacitação para 106 empresas em gestão, finanças, mercado e ESG. Hoje, os donos desses pequenos negócios estão mais profissionalizados e podem se ver como empresários”, afirma Adriana Menegaz, analista técnica do Sebrae.

A responsável pela empresa Aço Art, de Rondonópolis (MT), Jennifer Soterio, conta que participar do projeto Economia da Gente e ingressar no catálogo de fornecedores da Bunge tem sido fundamental para o crescimento do negócio. “Participar desse projeto melhorou a nossa produção, aumentou nossa demanda e, consequentemente, proporcionou mais investimentos na empresa. Depois que começamos a fornecer para a Bunge, compramos maquinário novo e no próximo mês devemos ter novas contratações de funcionários. Hoje, somos mais reconhecidos na cidade e, inclusive, fechamos parceria com outra grande empresa da região”, conta.

A Fundação Bunge

