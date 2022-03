Por trabalhos sociais, primeira-dama de Mato Grosso é convidada para Virada Feminina Internacional

Fórum será realizado em Dubai, entre os dias 20 a 24 de março, e irá reunir mulheres empresárias e empreendedoras, brasileiras e árabes, para a troca de experiências

Publicado por: Rosano Almeida

Por Érika Oliveira

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi convidada para participar do I Fórum da Virada Feminina Internacional, que será realizado entre os dias 20 a 24 de março, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em reconhecimento aos trabalhos sociais que desempenha no Estado.

A Virada Feminina Internacional tem como objetivo promover o encontro de mulheres empresárias e empreendedoras brasileiras e árabes, que têm responsabilidade social, para que discutam sobre suas experiências, projetos futuros e suas contribuições sociais dentro de suas áreas de negócio.

“Fiquei muito honrada com o convite e por ter nossas ações reconhecidas mundo a fora. Me sinto orgulhosa e confiante de que assim como ajudamos muitas famílias mato-grossenses, nossos projetos vão poder fazer a diferença na vida de pessoas em outras cidades, estados e até países”, agradeceu a primeira-dama, que atua no Governo de Mato Grosso de forma voluntária.

Os trabalhos de Virginia Mendes em prol do social de Mato Grosso também já foram reconhecidos pela primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, que fez questão de destacar em suas redes sociais o programa Ser Família, idealizado por Virginia.

O Ser Família atua em diversas áreas, com auxílio emergencial a 100 mil famílias de baixa renda, entrega de cestas básicas e cobertores, transferência de renda a mulheres, crianças, idosos e indígenas, além de ofertar cursos de qualificação e moradias à população vulnerável.

Secom-MT