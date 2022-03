Juares apresenta balanço positivo da fiscalização do 1° ano de gestão

Publicado por: Rosano Almeida

Por Cristina Cavaleiro

Ao celebrar o 1° ano de gestão à frente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), o Eng. civil Juares Samaniego destacou os resultados positivos da fiscalização do exercício profissional das modalidades da Engenharia, Agronomia e Geociências. De janeiro a dezembro de 2021, a fiscalização do Crea-MT passou pelos 141 municípios e distritos de Mato Grosso averiguando “in loco” obras civis públicas e particulares, mineradora, atividades relacionadas a Agronomia, assistência técnica, usinas, frigoríficos, lavouras, construções rurais, postos de combustíveis, Operação “Pente Fino”, contratos e ISSQN, usina de placa solar e unidades de saúde, entre outros serviços.

Em doze meses, o Conselho executou em torno de 116 planos de ações fiscalizatórias. Além dos trabalhos realizados pela Fiscalização Preventiva Integrada, a FPI em parceria com outros órgãos públicos, contabilizando oito ações ano passado, a maioria em Unidades Hospitalares do Estado, registrando mais de 60 hospitais fiscalizados. Com relação a quantidade de atividades fiscalizadas, só em 2021 foram constatados uma média de 42, 500 mil relatórios de fiscalização e mais de 3 mil Autos de Infração.

“ O principal objetivo do Regional Mato-grossense é coibir o exercício ilegal de profissões ligadas ao Sistema Confea/Crea. As ações têm o propósito de verificar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e a existência de profissionais habilitados, garantindo a segurança da sociedade, averiguando se esses serviços citados estão sendo prestados por profissionais devidamente registrados no Crea-MT. Através da fiscalização, impedimos que pessoas sem qualificação exerçam as atividades de profissionais legalmente habilitados”, destacou Juares.

O presidente do Crea-MT ressaltou ainda que o dever do Conselho é fortalecer e unificar as Engenharias, Agronomia e Geociências. O Crea trabalha constantemente na busca pela excelência no atendimento dos profissionais do Sistema Confea/Crea, por meio da fiscalização do exercício profissional em defesa da sociedade, tendo como suporte as 25 inspetorias espalhadas pelo Estado de Mato Grosso.

Com mais de meio século de história, o Crea-MT atua pelo bem da sociedade, registrando e salvaguardando os profissionais do Sistema, ao mesmo tempo, impedindo a atuação de leigos e pessoas não habilitadas para prestarem serviços à sociedade. Bem como na parte institucional do Crea-MT, juntamente com o plenário e o quadro funcional, contando com o apoio e parcerias das associações ligadas às modalidades do Sistema Confea/Crea e Mútua e os órgãos públicos: Ministério Público, Poderes constituídos, em defesa de legislações e políticas públicas importantes para o setor tecnológico.

“O Regional de Mato Grosso trabalha na valorização e fortalecimento das entidades de classe do Conselho, através do Termo de Fomento do Chamamento Público para o desenvolvimento de projetos de incentivo e aperfeiçoamento das profissões das Engenharias, Agronomia e Geociências para a realização de seminários, ciclo de palestras, trabalhos de valorização profissional, publicações, dentre outras ações”, disse Juares Samaniego.

