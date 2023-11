Por que chove granizo após dias muito quentes

Legenda da foto,

Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês), um departamento do governo dos EUA, a velocidade de queda do granizo depende principalmente do tamanho, do atrito entre o granizo e o ar circundante, das condições locais do vento (horizontal e vertical) e do grau de derretimento da pedra de gelo.

De acordo com a instituição, para granizo pequeno, a velocidade de queda esperada é entre 15 km/h e 40 km/h.

Para granizos típicos de uma forte tempestade, a velocidade de queda esperada varia entre 40 km/h e 65 km/h.

Já nas supercélulas (também conhecidas como “tempestades gigantes”) — menos comuns, mas mais severas — caracterizadas pela presença de um mesociclone (uma corrente de ar ascendente girando no interior da nuvem), as pedras podem ter tamanhos entre 5 a 10 cm de diâmetro e podem cair a uma velocidade entre 70 km/h e 120 km/h.

“No entanto, há muita incerteza nestas estimativas devido à variabilidade na forma do granizo, no grau de derretimento, na orientação da queda e nas condições ambientais. É possível que granizos muito grandes (com diâmetros superiores a 10 cm) caiam a mais de 160 km/h”, diz a NOAA em seu site.

Tempestades de granizo podem causar grandes danos materiais em centros urbanos e áreas rurais e também podem danificar aviões, segundo a Climatempo.

Foi o que aconteceu, por exemplo, em agosto do ano passado na região espanhola da Catalunha.

Dezenas de pessoas ficaram feridas e um bebê de 20 meses morreu ao ser atingido na cabeça com bolas de gelo gigantes durante uma forte tempestade de granizo na comunidade autônoma espanhola.

Segundo a agência meteorológica Meteocat, as pedras de granizo foram as maiores registradas na Espanha em duas décadas.

Na ocasião, o culpado foi o verão com temperaturas em níveis atípicos, que deixou o Mar Mediterrâneo mais quente do que o costume para aquela época do ano, aumentando a virulência de tempestades.

Meteorologistas também alertam que as mudanças climáticas estão alterando os padrões de tempestades de granizo no mundo, uma vez que o ar mais quente faz com que mais água evapore da superfície terrestre.

Como o granizo se forma quando essa umidade sobe a partes da atmosfera onde o ar é frio a ponto de congelar as gotas d’água, esses fenômenos estão se tornando mais comuns e mais severos.

Segundo a NOAA, as tempestades de granizo causam uma média de US$ 1 bilhão (R$ 4,8 bilhões) em danos a propriedades e colheitas todos os anos nos Estados Unidos.