Clube dos Escritores 50+ é a primeira plataforma literária do Brasil para o público maduro

Com 79 anos, a escritora e psicanalista Sylvia Loeb faz parte do Clube dos Escritores 50+ e acaba de lançar sua quinta obra

Por Caroline Fakhouri

O ato de ler é extraordinário. Além de agregar para o repertório cultural, estimula a criatividade, aumenta o vocabulário e colabora para a pluralidade de pontos de vista e maior senso crítico. E, por isso, os clubes literários desempenham papel fundamental na sociedade, ao fomentar este importante hábito. Agora imagine só um clube de leitura focado especialmente nas produções dos autores maduros. Ele existe e foi fundado em São Paulo (SP) pela jornalista Adília Belotti, reunindo vinte autores com mais de cinquenta anos de todos os cantos do Brasil. Seu nome? Clube dos Escritores 50+.

A proposta, conforme conta Adília, é divulgar as criações literárias do público 50+ e estimulá-los a continuar produzindo, com foco no meio digital, explorando todas as possibilidades que são ali oferecidas. “Tudo teve início com uma conversa entre amigos maduros que têm a escrita como hobbie”, conta Adília. “Nós fomos escrevendo e publicando na internet as obras e, de repente, decidimos fazer algo mais estruturado”, completa.

Hoje, o Clube tem um forte trabalho nas redes sociais, onde se fortalece diariamente. “O trabalho no mundo digital abre um leque riquíssimo para nossos escritores, que aprendem, cada vez mais, a fazer uso de ferramentas tecnológicas que permitem a publicação e divulgação de suas obras, ao mesmo tempo que facilitam seu dia a dia”, completa.

Com 79 anos, a psicanalista e escritora Sylvia Loeb foi uma das primeiras a se filiar ao Clube e é uma das participantes mais engajadas. Sylvia acaba de lançar o livro Mulheres (Ofício das Palavras), sua quinta obra, que traz histórias de 26 mulheres livres de estereótipos, em busca de uma transformação pessoal para escrever seus próprios finais felizes. “O Clube é uma iniciativa pioneira, um lugar muito especial onde os autores maduros são verdadeiramente prestigiados”, diz Sylvia. Ela também é ativista contra o etarismo e idealizou, junto com sua filha Carla Leirner, o perfil “Minha Idade Não Me Define”, sucesso no Instagram, com 186 mil seguidores. “A velhice é a chance de viver um segundo ato na vida e não um fim. Fazer o que traz felicidade nessa fase é primordial e o Clube tem um papel muito importante nesse sentido, mantendo viva a paixão dos autores maduros pelo mundo literário”, completa.

Em tempo: Sylvia é uma das autoras da Coletânea Clube dos Escritores 50 mais, publicada pela editora e-galáxia, que, conforme sua descrição, reúne contos, crônicas, poemas, produzidos por um grupo de velhos incríveis, todos originalmente publicados na web e nas redes.

Frequentemente, Adília Belotti organiza saraus literários na capital paulista, onde os integrantes do Clube se reúnem para participar de vivências culturais. “São eventos importantes, que funcionam muito bem para a troca de ideias e o estreitamento da conexão entre os participantes”, opina a escritora Sylvia Loeb.

O Clube dos Escritores 50+ tem uma campanha de financiamento permanente no site Apoia-se, que pode ser acessada em https://apoia.se/clubedosescritores50mais. Todos os recursos obtidos são revertidos para bancar os custos de produção e manutenção do Clube bem como para divulgar e fortalecer o trabalho dos autores. Para acompanhar as atividades do clube de perto, basta acessar https://www.clubedosescritores50mais.com.br/.

