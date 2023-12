Moura Dubeux vence em duas categorias do GRI Awards 2023

Organizado pelo maior clube global do mercado imobiliário, o prêmio reconhece empreendimentos de destaque, projetos sociais e empresas com iniciativas sustentáveis

Por Larissa Souza

A Moura Dubeux, incorporadora do Nordeste que atua em sete dos nove estados da região, foi vencedora em duas categorias – “Ação Social” e “Projeto ESG” – do GRI Awards 2023. A honraria, que reconhece o esforço das empresas em favor da excelência, inovação e comprometimento com as causas sociais e de sustentabilidade, foi anunciada e entregue nesta quarta-feira (22/11), em cerimônia realizada no Hotel Unique, em São Paulo/SP.

O empreendimento da Companhia vencedor em ESG é o Meet Aldeota, localizado em Fortaleza, Ceará. Este projeto referencial obteve o Selo EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), criado pela International Finance Corporation (IFC), uma instituição do Banco Mundial. A certificação reconhece obras que incorporam práticas sustentáveis de construção e design, visando à eficiência energética e à redução do impacto ambiental.

O Meet Aldeota não é apenas um empreendimento residencial de luxo, mas também um exemplo de sustentabilidade na prática. Durante sua construção, a Companhia alcançou economia significativa de 58% em energia e resíduos. Além disso, o edifício apresenta uma economia de aproximadamente 40% de energia e de água em seu funcionamento. Isso demonstra a dedicação e eficiência da Moura Dubeux em poupar os recursos naturais. “Acreditamos que a adoção de práticas sustentáveis no desenvolvimento dos nossos projetos gera valor relevante para a Companhia e, acima de tudo, para o nosso cliente final. O Meet Aldeota foi um dos primeiros empreendimentos que lançamos após a abertura de capital e, de lá para cá, temos adotado iniciativas sustentáveis em basicamente todos os nossos projetos”, revela Diogo Barral, diretor de Relações com Investidores da empresa, que esteve presente ao ato de entrega dos prêmios.

Dentre as características que tornam o Meet Aldeota tão especial estão os vidros de alta eficiência, que reduzem a necessidade de ar-condicionado, proporcionando conforto térmico aos moradores. Nas áreas comuns, a coleta de lixo é estrategicamente segmentada para minimizar desperdícios e facilitar a reciclagem, contribuindo para a redução do impacto ambiental.

Quanto à categoria “Ação Social”, o projeto vencedor da Moura Dubeux é o MD Social, que tem como propósito impactar positivamente mais vidas, por meio da oportunidade de geração de emprego formal pela capacitação de mão de obra operacional. O projeto iniciou em abril de 2023 e conta com a parceria do Instituto Engenheiro Joaquim Correia nessa formação técnica. Já foram formadas sete turmas, com mais de 150 pessoas, nos cursos de carpintaria, pedreiro, dentre outros. “As nossas formações são extensivas para homens e mulheres. Este ano, dobramos o efetivo de mulheres em cargos operacionais, e, com o MD Social, acreditamos ser possível aumentar a diversidade nos nossos canteiros. Ainda há uma longa jornada pela frente, mas nos estimula a avançar”, explica Maria Lúcia Dubeux, diretora de Gente, Gestão e Cultura da Companhia. Os participantes com bom desempenho recebem uma certificação e têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.

No ano passado, a empresa também havia ganhado o GRI Awards em duas categorias: “Personalidade do Ano” e “Melhor Projeto Residencial”, reforçando seu papel de liderança em empreendimentos de alta qualidade e impacto positivo.

Sobre a Moura Dubeux

Atuando há 40 anos no segmento de edifícios de médio e alto padrão, a Moura Dubeux, que integra o Novo Mercado da B3 (MDNE3) desde fevereiro de 2020, é a primeira em market share na Região Nordeste. Tem forte presença, ainda, no segmento composto por flats, hotéis e resorts, voltado aos consumidores de alto padrão e estrangeiros. Tendo iniciado suas atividades em Pernambuco, também está presente no Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Paraíba, Alagoas e Sergipe.

Oficina de Comunicação