Por que a Rússia está apoiando golpe na África

“O povo de Burkina Faso estava sob o jugo dos colonialistas, que roubavam o povo e jogavam seus jogos vis, treinavam, apoiavam gangues de bandidos e causavam muito sofrimento à população local”, disse ele, se referindo à França, ex-potência colonial.

E aqueles que acolheram o golpe na nação da África Ocidental não apenas agitaram bandeiras russas, como também atacaram instituições francesas, incluindo a embaixada.

A violência gerou inquietação em toda a região, demonstrando mais uma vez a força do ressentimento em relação aos franceses em muitas das ex-colônias do país na África.

Por quase uma década, a França vem tentando ajudar os exércitos na região do Sahel — uma faixa de terra semiárida ao sul do deserto do Saara que inclui Burkina Faso — para combater militantes jihadistas, alguns dos quais estão ligados à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico.

Mas recentemente se retirou do vizinho Mali, também uma ex-colônia, após romper relações com a junta militar local, acusada de recorrer cada vez mais à Rússia em busca de ajuda para combater os militantes.

Sergei Markov, ex-assessor do Kremlin, foi mais direto em suas observações: “Nosso povo ajudou o novo líder [de Burkina Faso]. Mais um país africano passará da cooperação com a França para uma aliança com a Rússia”.

Para o analista geopolítico Samuel Ramani, isso marca uma mudança da reação usual da Rússia à instabilidade política na região.

“Em golpes anteriores, a Rússia tentou se posicionar como beneficiária acidental de mudanças de regime”, diz Ramanai, do Royal United Services Institute (Rusi), um think tank de defesa e segurança.

“Desta vez, a Rússia está muito mais proativa no apoio ao golpe, e isso levou à especulação de que a Rússia desempenhou um papel de coordenação”, acrescenta o especialista, que é autor do livro Russia in Africa.

Isso aponta para o Wagner Group, embora a Rússia tenha negado consistentemente que os mercenários tenham qualquer conexão com o Estado e não haja evidências de envolvimento direto da Rússia.

Pouco depois de assumir o poder, o capitão Traoré deixou claro que queria trabalhar com novos parceiros internacionais para combater grupos militantes islâmicos que atuam no país desde 2015.