Água Doce lança linha de produtos de marca própria com foco inicial em temperos e condimentos

Objetivo é reforçar posicionamento de marca e expandir a experiência, completando a jornada de compra até a casa do cliente

Por Caroline Souza

A Água Doce Sabores do Brasil lança uma linha de produtos de marca própria, com objetivo de completar a jornada de experiência dos consumidores. Com foco inicial em temperos e condimentos, a rede, que também conta com cachaças e Gin próprios, traz opções exclusivas, permitindo que os clientes levem até sua casa os sabores do Brasil característicos da marca. A linha conta com molhos, farofas, sal de parrilla, alho e de cebola crispy. Os produtos podem ser encontrados nas 80 operações da rede, localizadas em sete estados brasileiros.

Segundo uma pesquisa realizada pela NielsenIQ, cerca de 34% das famílias brasileiras optam por consumir produtos de marca própria, demonstrando que os itens exclusivos são indicadores de confiança e qualidade para os clientes de tais empresas. O estudo também revelou que entre janeiro e abril de 2022, houve uma alta 7,68% em compras de produtos de marca própria, em relação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com Julio Bertolucci, diretor de franquias da empresa, a Água Doce está presente de forma presencial, com os restaurantes físicos; no digital, com o delivery; e com a estratégia de marca própria, conseguirá uma penetração no Varejo, permitindo ao franqueado maximizar o faturamento com a comercialização dos itens em suas operações.

“Além de oxigenar e proporcionar ao empresário da Água Doce uma via de aumentar as vendas das unidades, a linha de marca própria permitirá o posicionamento da rede no mercado varejista. Dessa forma, além do cliente levar os produtos para casa, após a experiência na unidade ou delivery, o próximo passo é ingressar, a princípio de forma regional, em supermercados e ofertar os itens nas gondolas dos locais”, explica Bertolucci.

Com diferentes composições pensadas para os fãs das receitas da marca que está no mercado desde 1990, os novos produtos contam com ingredientes customizados de acordo com o DNA da empresa. Ao todo são 16 itens, sendo três molhos de pimenta (mexicana, peruana e caribenha), molho tailandês, francês, americano e italiano, sal de parrilha (com pimenta, tradicional, com chimichurri e dry rub), alho dourado apimentado e crocante, farofa tradicional e apimentada, e cebola crispy.

Para o consumidor, os itens podem ser adquiridos a partir de R$15. Nas lojas da Água Doce, a linha de produtos ficará exposta em um espaço exclusivo junto com outros produtos referência da marca, como o Gin Água Doce e algumas cachaças.

“Queremos que os consumidores levem um pedacinho da Água Doce para sua casa e que estejamos presentes em eventos familiares e de amigos. Para o próximo ano, nosso objetivo é ampliar a linha de itens próprios, ofertando aos clientes produtos com excelente custo-benefício, qualidade e sabor característicos da rede. Para adiantar, iremos lançar as taças de Gin, já que um dos drinques mais consumidos em nossas lojas é feito com a bebida, e a Vodca Água Doce. Notamos que os consumidores gostam e procuram por produtos que levem o DNA de sua marca preferida. Dito isso, voltamos os olhos para este nicho de mercado, aproveitando a oportunidade de reforçar nosso nome tanto no varejo quanto no Food Service”, ressalta Julio.

Atualmente, a franquia possui 80 restaurantes e é conhecida pela gastronomia tipicamente brasileira, além de suas porções e pratos fartos, ideais para refeições em família. A rede é referência se tratando de escondidinhos, oferecendo aos consumidores versões tradicionais, feita com carne de sol, camarão, frango e bacalhau, e vegetarianas, como de alho-poró e palmito. Neste ano, a empresa lançou uma parceria inédita com o apresentador e chef Edu Guedes, que assinou o cardápio “Gastronomia, Cultura e Brasil”.

Sobre a Água Doce:

Os restaurantes da Água Doce são destino para famílias e grupos de amigos que buscam fazer de almoços, jantares, happy hours e confraternizações variadas um momento especial de entretenimento. O cardápio é extenso, repleto de delícias da culinária brasileira servidas em fartas porções e pratos. Além do extenso menu de cachaças e drinques, a casa é reconhecida pelo melhor Escondidinho do País, presente nas versões tradicional (carne de sol), camarão, frango e bacalhau, além das versões vegetarianas de palmito e alho-poró. Explorando o conceito rústico, os restaurantes proporcionam espaço aconchegante aos clientes, com música ao vivo e espaço kids, mais conhecido como Doce Cantinho. Atualmente, são 80 unidades em sete estados. Além do conceito de restaurante completo, a rede possui dois modelos enxutos com investimentos menores: a Água Doce Express, que conta com um cardápio mais enxuto e foco em almoço e happy hour, além do tradicional jantar; e a Água Doce Delivery, focado nas entregas em domicílio e take away.

DFREIRE Comunicação e Negócios