O sonho da casa própria é tema de nova peça da campanha de fim de ano do Governo Federal

Filme aborda o Minha Casa, Minha Vida, que prevê a contratação de dois milhões de unidades habitacionais até o fim de 2026

Da assessoria

A concretização do sonho da casa própria é o tema de mais uma peça da campanha publicitária de fim de ano do Governo Federal. O vídeo que foi ao ar nesta sexta-feira, 21/12, retrata uma família de mudança, colocando os móveis e eletrodomésticos em cima de um veículo.

Na cena, a criança da família que está de saída corre até o outro lado a rua, onde um amigo está lavando o carro com o pai, e deixa uma bola de futebol de presente. Na sequência, os pais dos meninos se encontram no meio da rua. “Estão de mudança?”, diz o que estava lavando o carro. “É, a gente conseguiu a casa própria. Vocês vão conseguir também. Aparece lá com o moleque. Vocês são bem-vindos”, responde o outro.

O Novo Minha Casa, Minha Vida foi lançado em fevereiro e tem a meta de contratar 2 milhões de unidades habitacionais até 2026, com prioridade às famílias de menor poder aquisitivo. O limite de renda familiar para a Faixa 1, anteriormente em R$ 1.800, foi reajustado para R$ 2.640. Já na Faixa 2 são atendidas famílias com renda entre R$ 2.640,01 e R$ 4.400 e na Faixa 3 as de renda entre R$ 4.400,01 e R$ 8.000.

“A casa própria é o momento da simbologia da união em torno daquilo que o Brasil mais precisa, que é construir moradia para o seu povo. Sei o que significa a casa no coração de uma mãe, de um pai e de uma família. Sei o que significa a gente ter estabilidade”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento de lançamento de um novo empreendimento do programa em São Paulo, no último fim de semana.

Em 2023, foram contratadas mais de 500 mil unidades, bem acima da previsão inicial de 350 mil. Em novembro, foram selecionadas 187,5 mil unidades habitacionais com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em mais de 1,2 mil empreendimentos que beneficiarão 560 municípios. Com a retomada do programa, até o fim do ano, serão entregues mais cerca de 15 mil unidades habitacionais, beneficiando 49 mil pessoas em 28 municípios, e outras 21,7 mil estão autorizadas para retomada de obras.

CAMPANHA — A campanha do Governo Federal “O Brasil é um só povo” foi lançada em rede nacional no dia 10 de dezembro, com a intenção de mobilizar os brasileiros para a consolidação da reconstrução do país. Desde o início do ano, o Governo Federal tem trabalhado com a mensagem de união e de reconstrução. A campanha é parte desse trabalho.

Um dos filmes tem o formato de clipe e foi gravado por artistas de variados estilos musicais. Do ritmo soul de Sandra de Sá aos cantos Gospel do pastor Kleber Lucas, o clipe traz ainda a batida funk da cantora Lellê, a toada de Jorge Vercillo e o axé de Manno Góes. A trilha musical entoa mensagens como “um Brasil e um só povo” e “somos filhos de uma mãe gentil, de um Brasil que luta e não se curva”.

Outro vídeo retrata uma festa de Natal e destaca o Movimento Nacional pela Vacinação, reforçando mensagens de combate ao negacionismo e à desinformação, além de incentivar a retomada de relações familiares.

A campanha inclui ainda comerciais que colocam os brasileiros como protagonistas de histórias cotidianas sobre reconciliações e trazem exemplos de pessoas beneficiadas por programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, Novo PAC, Bolsa Família, ProUni, Farmácia Popular e Plano Safra. As peças valorizam conceitos como família e cidadania e sentimentos como solidariedade e amizade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República