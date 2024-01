CAIXA e Governo Federal anunciam ações para apoiar catadores em todo o Brasil

Dentre as ações, destaca-se Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o banco, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o BNDES e a Fundação Banco do Brasil

A CAIXA e o Governo Federal anunciaram, na sexta-feira (22.12.23), ações para apoiar catadores e catadoras em todo o Brasil. Os anúncios foram feitos no encerramento da 10ª edição da Expocatadores, em Brasília (DF), com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do diretor de Sustentabilidade da CAIXA, Jean Benevides, e de outras autoridades.

No evento, foi celebrado Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a CAIXA, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o BNDES e a Fundação Banco do Brasil, com o objetivo de dar suporte às redes de cooperativas por meio de edital conjunto que será lançado em 2024. O edital prevê um investimento total de R$ 60 milhões.

“Para a CAIXA, é uma honra apoiar e patrocinar eventos como esse, que discutem uma agenda tão importante para o Brasil e para as catadoras e os catadores, que prestam um serviço ambiental para todos nós”, ressalta o diretor de Sustentabilidade do banco, Jean Benevides.

Além do investimento conjunto com as demais instituições, a CAIXA vai investir cerca de R$ 10 milhões para apoiar cooperativas de catadores que tenham foco na destinação sustentável de resíduos eletroeletrônicos. As cooperativas serão selecionadas em todas as capitais do país.

“A CAIXA, como instituição financeira que utiliza muitos eletroeletrônicos, firma hoje um compromisso de investir cerca de R$ 10 milhões para apoiar 54 cooperativas em todas as capitais do país. Além de ajudar a estruturar as cooperativas, que ainda serão selecionadas, vamos investir em ações de capacitação de catadores, para que o desmonte desses equipamentos seja feito de maneira adequada, gerando mais renda a esses trabalhadores. O investimento prevê capacitações em gestão e estruturação das cooperativas com as ferramentas e EPI necessários”, explica Jean Benevides.

Investimentos do FSA:

Na ocasião, a CAIXA também anunciou investimento de cerca de R$ 10 milhões, com recursos do Fundo Socioambiental da CAIXA (FSA), para financiamento de projeto para descarte e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, que se iniciará em fevereiro de 2024 e vai beneficiar 54 cooperativas em todo o país.

O projeto visa estruturar cooperativas de catadores de todas as capitais brasileiras e do Distrito Federal para a destinação ambientalmente segura e economicamente rentável de resíduos eletroeletrônicos, inclusive eletrodomésticos, oferecendo à população dessas cidades uma possibilidade para o descarte adequado desses resíduos. Cerca de 45 mil pessoas serão beneficiadas com capacitação e ações de educação ambiental.

A CAIXA está priorizando o público de catadores e catadoras dentro da sua Agenda de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental. O banco também apoia a gestão adequada de resíduos, proteção ambiental e fomento da economia circular e da logística reversa com foco na promoção da inclusão socioprodutiva dos catadores.

10ª Expocatadores:

Desde 2009, o evento é realizado com uma ampla programação e reúne especialistas em resíduos, gestores públicos, Governos Federal e Estadual, catadores de materiais recicláveis, empresas e instituições.

A 10ª edição da exposição, com patrocínio da CAIXA, traz o tema “Reciclando o Brasil: Protagonismo, Reconhecimento e Remuneração do trabalho das Catadoras e Catadores”.

