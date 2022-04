Neri Geller é homenageado por trabalho prestado ao povo Xavante em Mato Grosso

Da Assessoria

Lideranças Xavante do município de Novo São Joaquim, entregaram nesta terça-feira (26.04), uma placa de reconhecimento ao trabalho realizado pelo deputado federal Neri Geller (PP), ao povo Xavante em Mato Grosso.

A homenagem ocorreu durante reunião com o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, o superintendente de Assuntos Indígenas, Agnaldo Santos, e o coordenador regional da Funai em Cuiabá, Benedito Garcia, na qual foi entregue o protocolo de abertura da Cooperativa Indígena de Volta Grande (Cooivg).

O território indígena da aldeia Volta Grande, de etnia Xavante, está localizado no município de Novo São Joaquim e faz parte de Sangradouro. A Cooivg já conta com 250 hectares de área plantada de milho e soja e espera colher a primeira safra em julho. A cooperativa está se preparando para ampliar a área cultivada para mil hectares no próximo ciclo.

O cacique Geraldo Tsadamnha, uma das lideranças presentes na reunião, afirmou que a homenagem ao deputado Neri se deve ao trabalho que o parlamentar vem fazendo para que os povos indígenas se desenvolvam e conquistem autonomia.

“O deputado abriu espaço para nós, estamos felizes. É muito importante podermos produzir em nossas áreas. O nosso povo agradece o seu trabalho em nos apoiar”, afirmou Geraldo.

O presidente da Funai também destacou que Mato Grosso é o estado mais avançado na parceria público privada que tem contribuído para transferência de conhecimento e experiência na produção agrícola.

“Temos povos indígenas que querem produzir nas suas áreas, querem trabalhar para garantir a sobrevivência do seu povo”, ponderou. Além da placa, as lideranças indígenas também entregaram uma camiseta da cooperativa ao deputado.