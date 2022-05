Shopping 3 Américas faz homenagem às mães com produtos de beleza

Para participar, os clientes devem apresentar a soma de compra no valor de R$ 200 em notas fiscais e ganharão um kit de cuidados com a pele com produtos O Boticário

Está chegando o mês de maio e, com ele, uma das datas mais comemoradas no ano: o Dia das Mães. Pensando nisso, o Shopping 3 Américas preparou uma forma de homenagear as famílias clientes. A campanha Toque de Carinho vai presentear os consumidores com um kit de cuidados com a pele do O Boticário.

Como as mães desempenham multifunções, o cuidado com si mesma não pode ser deixado de lado. Os produtos escolhidos para presentear essas mulheres são os da linha Cuide-se Bem. O kit do O Boticário conta com um creme hidratante de 200ml e dois sabonetes nas fragrâncias Pessegura e Nuvem.

“Esta é uma data especial para as famílias e o Shopping Três Américas pensou em homenagear os clientes com a promoção no estilo ‘comprou, ganhou’, que permite fazer uma ação na qual vai presentear um maior número de pessoas”, conta o gerente de marketing Patrick Lima.

Para participar, os clientes devem apresentar a soma de compra no valor de R$ 200 em notas fiscais. É válido um kit por CPF e a troca ocorre em um espaço montado em frente à loja Beto Sports, no piso térreo. A campanha inicia no dia 28 de abril e vai até 8 de maio ou enquanto durar o estoque.

O Shopping 3 Américas conta com mais de 150 lojas de roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, linha infantil, perfumaria, cama, mesa e banho e lojas de departamento. O espaço também tem uma área de serviço com caixas eletrônicos e serviços de assistência, dentre outros. E é claro que não pode faltar o cinema e ele tem uma das melhores redes de cinema do país, o Cinépolis.

O horário de atendimento é das 10h às 22h de segunda a sábado. Aos domingos o shopping funciona das 11h às 22h. O 3 Américas fica localizado na Avenida Brasília, 1461, no bairro Jardim das Américas.

Esta é uma das principais datas para o comerciante e, com a liberação do FGTS para o trabalhador, a data já é vista com otimismo pelo setor. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) subiu 2% em abril. Além disso, 79% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra neste período. É o que aponta o levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise.

Em números absolutos, a expectativa é de que aproximadamente 127,2 milhões de brasileiros presenteie alguém este ano, o que deve movimentar cerca de R$ 28,16 bilhões nos segmentos de comércio e serviços. Com isto, o Shopping 3 Américas resolveu repetir o sucesso da campanha “comprou, ganhou” para presentear os clientes com um kit de cuidados com a pele.

