Lia Almeida canta na Marcha dos Prefeitos e anuncia lançamento de EP

Publicado por: Rosano Almeida

Por Eduardo Colin

A cantora Lia Almeida recepcionou prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de todo o país nesta segunda (25), em Brasília, no primeiro dia da Marcha em Defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O evento acontece no Centro Internacional de Convenções da capital federal e sua edição 2022 conta com mais de seis mil inscritos.

Além de músicas do DVD que será lançado nesta quinta (28), em todas as plataformas, Lia Almeida cantou clássicos do sertanejo e do forró, aproveitando o clima de festas juninas, que se aproxima. Foi uma oportunidade da artista mostrar o seu novo projeto para representantes de todo o país.

Esse não é o primeiro grande evento que a cantora participou nos últimos dias. Ela também cantou na cerimônia final do Prêmio de Jornalismo promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), em Brasília/DF; e no último final de semana, subiu ao palco do projeto PIZRO, que reuniu Tarcísio do Acordeon, Vítor Fernandes e João Gomes, em Luziânia/GO.

Mais de 300 rádios já tocam Lia Almeida

Mesmo antes do lançamento oficial do primeiro trabalho nas plataformas digitais, Lia Almeida já pode ser ouvida em pelo menos 300 rádios dos 26 estados e do Distrito Federal. A execução da música “Garrafa Vai” iniciou principalmente em emissoras comunitárias, que abraçaram o trabalho da cantora, e agora começa a acontecer nas grandes redes de rádio. (A música segue anexa em mp3)

O DVD Lia Almeida Ao Vivo em Brasília, gravado no dia 13 de março às margens do Lago Paranoá, será transformado em 5 EPs. O primeiro deles, com três músicas, estará disponível nesta quinta (28) em todas as plataformas de áudio, e na sexta (29) no Youtube. O álbum trará o single “Paulo Amigo” e as músicas “Bebe Aí” e “Garrafa Vai”, a última já disponível nas rádios.

No total, do projeto Ao Vivo em Brasília, serão lançadas 11 músicas ao longo de 2022. Algumas são autorais, outras são parcerias com grandes compositores do sertanejo, como De Angelo e Júnior Gomes, autores de sucessos como “S de Saudade” e “Esqueça-me se for capaz”. A produção musical é de Junior Cepa, que também produz a cantora Naiara Azevedo.