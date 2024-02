MPMT firma termo de cooperação com o Governo americano

Por Clênia Goreth

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso firmou Termo de Cooperação Técnica com o Departamento de Estado dos Estados Unidos para troca de informações na área de inteligência. A parceira deve incrementar os meios de enfrentamento às organizações criminosas, principalmente nas investigações de crimes transnacionais, como tráfico de drogas e de seres humanos, lavagem de dinheiro, pedofilia, entre outras práticas.

O coordenador do Centro de Apoio Operacional do Conhecimento e da Segurança da Informação no MPMT, promotor de Justiça Mauro Zaque, ressalta que um grupo pequeno de Ministérios Públicos possui essa parceria formalizada. “O Ministério Público do Estado de Mato Grosso agora integra um seleto grupo com essa cooperação efetivada. Seguimos buscando novas iniciativas integrativas capazes de incrementar a atuação de todos os promotores e promotoras de Justiça”, ressaltou o coordenador.

O Termo de Cooperação, segundo ele, também prevê o compartilhamento de experiências com os investigadores norte-americanos e o treinamento dos membros que integram os órgãos de inteligência do MPMT. “Esta cooperação com o governo americano representa a implementação de uma política de gestão intersetorial de informações e competências necessárias ao enfrentamento à criminalidade”, acrescentou.

O Termo de Cooperação foi assinado na quarta-feira (24), em Brasília.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso